Haberler

Sorgun'da YKS ve LGS Başarısı Ödüllendirildi

Sorgun'da YKS ve LGS Başarısı Ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 2026 YKS ve LGS'de başarı gösteren 6 öğrenci, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat tarafından düzenlenen törende çeyrek altın ve para ödülüyle ödüllendirildi. Canpolat, öğrencileri tebrik ederek eğitimdeki başarının devamını diledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarı gösteren 6 öğrenci ödüllendirildi.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlenen törende, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

Törende konuşan Canpolat, ilçede eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Canpolat, "Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyor, öğrencilerimize de bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi.

Canpolat, YKS'de tam puan alan Ayşenur Sıla Alpaydın'ı çeyrek altınla, dereceye giren diğer öğrencileri ise 3'er bin lira parayla ödüllendirdi.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"