DPÜ'de YKS Doluluk Oranı Yüzde 102,85

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) kontenjanların önemli ölçüde dolduğu görüldü. Üniversitenin yayımladığı verilere göre, 6 bin 238 kontenjana karşılık 6 bin 416 öğrenci yerleşti. Böylece DPÜ'nün genel doluluk oranı yüzde 102,85 olarak gerçekleşti.

Program türlerine göre değerlendirildiğinde, lisans programlarında yüzde 101,10, ön lisans programlarında ise yüzde 104,06 doluluk oranına ulaşıldı. Lisans programlarında 2 bin 541 kontenjana 2 bin 569, ön lisans programlarında ise 3 bin 697 kontenjana 3 bin 847 öğrenci yerleşti. Bazı programlarda kontenjanların üzerinde yerleştirme yapılması dikkat çekerken, DPÜ bünyesindeki bazı meslek yüksekokullarında da tüm kontenjanların dolduğu ve kimi programlarda kontenjan sayısının üzerinde öğrenci yerleştiği görüldü.

2026 YKS sonuçları, DPÜ'de özellikle ön lisans programlarına yönelik tercihin yüksek olduğunu ortaya koyarken, üniversitenin birçok programında kontenjanların tamamen dolması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı