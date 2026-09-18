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Vali Bozkurt YKS’de İlk 10 Bine Giren Ağrılı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Vali Bozkurt YKS’de İlk 10 Bine Giren Ağrılı Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Ağrı genelinde ilk 10 bin içerisinde yer alan 12. sınıf mezunu ilk grup öğrencileri kabul etti.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ( Yks ) Ağrı genelinde ilk 10 bin içerisinde yer alan 12. sınıf mezunu ilk grup öğrencileri kabul etti.

Öğrencilerin YKS’de elde ettikleri başarıları dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada Vali Bozkurt, gençleri tek tek tebrik ederek eğitim hayatları ve gelecek planları üzerine sohbet etti.

Üniversite tercihleri, hedefledikleri bölümler ve bundan sonraki eğitim süreçleri hakkında öğrencilerden bilgi alan Bozkurt, gençlerin gelecek hedeflerini dinledi.

Ağrı’dan Türkiye genelinde ilk 10 bin içerisinde yer alma başarısı gösteren öğrencilerin elde ettiği sonuç, kentteki eğitim başarısı açısından da önem taşırken, buluşmada öğrencilerin sınav sürecindeki çalışmaları ve bundan sonraki akademik hedefleri ele alındı.

Vali Bozkurt, başarılı öğrencilerle gerçekleştirdiği görüşmede eğitim hayatlarının yeni dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gençlerin başarılarını kutladı.

VALİ BOZKURT ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNİ DİNLEDİ

Öğrencilerle eğitim hayatları üzerine sohbet eden Vali Önder Bozkurt, üniversite tercihleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler de YKS sonrasında şekillenen eğitim planlarını ve tercihlerini Vali Bozkurt ile paylaştı.

Buluşmada özellikle öğrencilerin elde ettikleri başarının bundan sonraki eğitim hayatlarına taşınması ve üniversite dönemine ilişkin hedefleri üzerinde duruldu.

AĞRI’DAN İLK 10 BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

YKS’de Türkiye genelinde ilk 10 bine giren Ağrılı öğrencilerin ilk grubuyla gerçekleştirilen buluşmada başarı ön plana çıktı.

Ağrı Valiliği, elde ettikleri sonuçlarla kenti gururlandıran öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Vali Dr. Önder Bozkurt’un YKS’de ilk 10 bine giren diğer öğrenci gruplarıyla da bir araya gelmesiyle başarılı öğrencilerin kabul programının devam etmesi bekleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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