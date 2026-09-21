ÖSYM'nin başlattığı 2026-YKS ek tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde başlatılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri, açıklanan takvime göre bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, 2026-YKS ek yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Ösym'nin internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapabilecek.

17 Eylül saat 16.00'da başlayan tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: ANKA