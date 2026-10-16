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ETÜ'de bölümlerine birincilikle yerleşenlere hoş geldin programı düzenlendi

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ETÜ'de bölümlerine birincilikle yerleşenlere hoş geldin programı düzenlendi
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ETÜ'de 2026 YKS sonuçlarına göre bölümlerine birincilikle yerleşen öğrenciler için "Üniversitene Hoş Geldin" programı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, birincileri tebrik ederek öğrencilere araştıran, üreten ve kendini geliştiren bireyler olmalarını tavsiye etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), 2026 YKS sonuçlarına göre bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencileri tebrik etmek ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla "Üniversitene Hoş Geldin" programı düzenlendi.

Merkezi Kütüphanede gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite hayatının öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Üniversite yıllarının yeni deneyimler kazanmak, farklı bakış açıları geliştirmek ve geleceğe hazırlanmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Çakmak, öğrencilere eğitim hayatları boyunca araştıran, üreten ve kendilerini sürekli geliştiren bireyler olmaları tavsiyesinde bulundu. Bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Çakmak, tüm öğrencilere üniversite yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Çakmak, öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bölümlerine birincilikle yerleşen öğrenciler, bölüm başkanları ve dekanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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