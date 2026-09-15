YKS EK TERCİH EKRANI 2026: YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor? Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) kapsamında üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ek yerleştirme takvimine çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen ya da ilk tercih döneminde tercih yapmayan adaylar YKS ek tercih sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor? Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ekranı...

YKS EK TERCİH EKRANI 2026

Ösym tarafından 2026-YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 05.45 itibarıyla erişime açıldı. Bir programa yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtları ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

15 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM’nin yayımladığı 2026-YKS duyuruları arasında YKS ek yerleştirme kılavuzu ve ek tercih tarihleri bulunmuyor. ÖSYM’nin YKS sayfasında 2026 yılı için yayımlanan kılavuzlar arasında 29 Temmuz 2026 tarihli Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yer alırken, ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmış değil.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

2026 YKS ek tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından ek yerleştirme için tercih tarihleri açıklanmış değil.

2026-YKS'nin ana tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başladı ve 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi için öncelikle ÖSYM tarafından ek yerleştirmeye ilişkin kılavuzun ve kontenjan bilgilerinin yayımlanması gerekiyor. 15 Eylül 2026 itibarıyla bu konuda yeni bir tarih açıklanmış bulunmuyor.

Bu nedenle adayların YKS ek tercih ekranının açılışına ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyu takip etmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH EKRANI

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Bu nedenle ek tercih işlemlerinin kesin başlangıç tarihi konusunda mevcut durumda resmi bir tarih bulunmuyor.

ÖSYM'nin 2026-YKS için yayımladığı duyurularda ana tercih sürecinin 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, yerleştirme sonuçlarının ise 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacağı belirtilmişti.

YKS ek yerleştirme tarihinin açıklanmasıyla birlikte adayların tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar da netleşecek. Ek tercih kılavuzunda yer alacak bilgiler doğrultusunda adayların tercih sürecine ilişkin detaylar belli olacak.

15 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026-YKS ek yerleştirme tercih tarihleri açıklanmış değil.

2026 YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2026-YKS ana tercihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026

2026-YKS yerleştirme sonuçları: 18 Ağustos 2026, saat 05.45

Elektronik üniversite kayıtları: 24-26 Ağustos 2026

Üniversitelerde kesin kayıtlar: 24-28 Ağustos 2026

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri: Henüz açıklanmadı

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS kapsamında boş kontenjanların ne zaman açıklanacağı da henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ek yerleştirme sürecine ilişkin kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte boş kontenjanlara ilişkin bilgilerin de netleşmesi bekleniyor.

Ana yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek yerleştirme aşamasında kullanılacak kontenjanlara ilişkin bilgilerin ise ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ve tablolarla ortaya konulması bekleniyor.

ÖSYM'nin YKS sayfasında 15 Eylül 2026 itibarıyla 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlanmış görünmüyor. Aynı sayfada önceki yıllara ait ek yerleştirme kılavuzlarının yayımlandığı tarihler yer alırken, 2026 yılı için henüz ek yerleştirme kılavuzu bulunmuyor.

Dolayısıyla 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarındaki boş kontenjanlara ilişkin kesin bilgilerin ÖSYM'nin ek yerleştirme duyurusuyla birlikte açıklanması bekleniyor.