YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite hayali kuran binlerce adayın yakından takip ettiği 2026 YKS ek tercih sonuçlarında son durum belli oldu. ÖSYM tarafından 17-21 Eylül tarihleri arasında alınan ek yerleştirme tercihlerinin değerlendirilmesinin ardından sonuçlar açıklandı. Adaylar şimdi “YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırırken, hangi üniversite ve bölüme yerleştirildiklerini öğrenmek için ÖSYM sonuç ekranına yöneliyor. 2026 YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

2026 YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından ÖSYM, sonuçları 28 Eylül 2026 tarihinde erişime açtı. Üniversiteye ek yerleştirme için tercih yapan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sisteminde “2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Sonuçları”nın açıklama tarihi 28 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

17 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'de sona eren ek tercih sürecinin ardından yapılan değerlendirmeler tamamlandı ve ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversiteye ek yerleştirme hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci de gündeme geldi. Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Sorgulama sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor.

ÖSYM'nin resmi sonuç ekranında 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için 28 Eylül 2026 tarihi yer alıyor. Adaylar sonuç ekranına giriş yaparak hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini öğrenebiliyor.