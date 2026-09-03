Mersin'de LGS ve YKS'de Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreninde, LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenci ödüllendirildi.

MTSO ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni, sınavlarda derece elde eden öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerini bir araya getirdi. LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e girme başarısı gösteren 5 öğrenciye başarı plaketleri takdim edildi.

Törene MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yavuz Özgüven ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş katıldı.

"Mersin iş dünyası olarak yanınızdayız"

Törende konuşan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, öğrencilerin elde ettiği başarıların yalnızca bir sınav derecesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu başarıların emek, disiplin, azim ve kararlılığın sonucu olduğunu söyledi.

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çeken Gökbulut, teknoloji, yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün meslekleri ve çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Gençlerin yalnızca bilgi sahibi olmalarının değil, öğrenmeye devam eden, değişime uyum sağlayan, sorgulayan, üreten ve düşünebilen bireyler olmalarının önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere eğitimleri için Türkiye'nin veya dünyanın farklı noktalarına gitmeleri halinde Mersin'i unutmamaları çağrısında bulunan Gökbulut, "Bir şehrin gerçek zenginliği yalnızca fabrikaları, limanı, ticareti ya da yatırımları değildir. En büyük zenginliği, iyi yetişmiş insanlarıdır" dedi.

Mersin iş dünyası olarak gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya ve önlerini açmaya hazır olduklarını belirten Gökbulut, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

"Yolunuz açık olsun"

28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanvekili Tamer Güner ise başarılı öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Düzenlenen törenin öğrencilerin MTSO'yu ve Eğitim Komitesini hatırlamaları açısından önemli olduğunu belirten Güner, gelecek yıllarda bugün ödül alan öğrencilerin de yeni başarı elde eden öğrencilere ödül vermesini arzu ettiklerini ifade etti.

Organizasyonu yaklaşık 6 yıldır düzenlediklerini kaydeden Güner, önümüzdeki yıllarda önceki dönemlerde ödül alan öğrencilerin törene konuşmacı olarak katılmasını istediklerini belirterek, "Yolunuz açık olsun" dedi.

"Bu organizasyonun daha da büyümesini istiyoruz"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş da MTSO ile eğitim alanında gerçekleştirilen iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin elde ettiği derecelerin kolay kazanılmadığını belirten Ulaş, ailelerin, öğretmenlerin ve eğitim camiasının büyük fedakarlıklarla çalıştığını ifade ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Bu tür organizasyonların öğrencilerin başarılarının görünür kılınması açısından değer taşıdığını kaydeden Ulaş, organizasyonun gelecek yıllarda daha da büyümesini ve öğrencilerin eğitim hayatlarının bundan sonraki aşamalarında da takip edilerek desteklenmesini temenni etti.

Program, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler :

Gülce Günay - Şehit Osman Köse Ortaokulu

Buğlem Kurtoğlu - Şehit Osman Köse Ortaokulu

Osman Güder - Özel Ekol Ortaokulu

Çağan Çelik - Özel Bahçeşehir Koleji

YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler:

Celal Arda Kesen - Lisan Fen Kuzey Fen Lisesi mezunu

Ecrin Bozdoğan - Yahya Akel Fen Lisesi mezunu

Emre Tambağ - Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi mezunu

Defne Dağlar - Yahya Akel Fen Lisesi mezunu

Ekin Su Başarı - Eyüp Aygar Fen Lisesi mezunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı