Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözelde Türkiye ikincisi, eşit ağırlıkta Türkiye üçüncüsü olan mezunu Muammer Rasih Efe'ye düzenlenen törenle Togg hediye etti.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, burada veli olarak bulunduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Okul ile 30-40 yıl önce tanışmasına rağmen gerçek tanışıklığını veli olması münasebetiyle okul seçerken yaşadığını belirten Yılmaz, "Oğlum üzerinden okulumuzun ne kadar önemli, kıymetli eğitim kadrosuna sahip olduğunu bizzat yaşıyorum. Çocuğum üzerinde onların hakkı ve emeğinin benden eğitim anlamında çok daha fazla ve yüksek olduğunun altını çizmek istiyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yılmaz, imam hatip liseli bir aileden olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Babam beni imam hatibe verdi, ben de iki oğluma imam hatibi seçenek olarak sundum, onlar da gönüllü olarak imam hatibi seçti. İnşallah kıyamete kadar torunlarımın torunları da imam hatip liseli olmaya o ruhla, heyecanla, kimlikle devam eder. Biz bu kimliğimizden razıyız ya Rabbi, sen de bizden razı ol. Allah sayınızı artırsın ama en büyük başarının Allah rızasını kazanmak olduğunu hiçbirimize unutturmasın. İyi ki varsın Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, iyi ki varsınız gençler."

İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ise Muammer Rasih Efe ve ailesini tebrik etti.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin bundan sonraki öğrencilerine de bu başarının güzel bir örnek olacağını temenni eden Çiçekli, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk da Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin ilçenin gurur duyduğu okullarından olduğunu belirtti.

Lisenin sadece akademik başarısıyla değil, sosyal hayatta mezunlarının başarısıyla da gurur duydukları okul olduğunu vurgulayan Pamuk, "Bu sadece Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısının yanı sıra benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum imam hatip camiasının gurur kaynağı oldu. Hepimiz o açıdan son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da imam hatip okullarının kuruluşunun 75. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Siz, bu ümmetin kabul olmuş dualarsınız. İnşallah çok daha güzel yerlerde çok daha büyük başarılara imza atacak, ülkenin ve ümmetin aydınlık yarınlarını şekillendireceksiniz. Hepinizi Allah için çok seviyoruz, hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah, Kadıköy'ün bu köklü geleneğini çok daha ileriye taşıyacak, çok daha büyük başarılara imzalar atacaksınız. Rabb'im hepinizden razı olsun. Çift kanatlı gençler olarak secdelerinize, hayallerinize ve dualarınıza sahip çıkın."

YKS'de derece yapan Muammer Rasih Efe de söz konusu süreçte anne ve babası, öğretmenleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul müdürü Nazmi Yıldırım, Muammer Rasih Efe'ye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un anahtarını takdim etti. Efe de anne ve babasıyla araca binerek basın mensuplarına poz verdi.

Programda, YKS'de ilk 100'e giren 3 öğrenciye de hediyeleri takdim edildi.

Törene, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA