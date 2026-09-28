YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 2026-2027 kayıt tarihleri!

Yks ek tercih sonuçları 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla ilan edildi ve sonuçlara göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt süreci başladı. Kayıt hakkı elde eden adayların, kayıt işlemleri için ÖSYM tarafından açıklanan takvimi takip etmeleri gerekiyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek yerleştirme sonuçları 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla adayların erişimine açıldı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içerisinde başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Üniversite kayıtları için belirlenen tarihler, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda uygulanacak.

Ek yerleştirme sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar için kayıt işlemleri hem elektronik ortamda hem de bireysel olarak gerçekleştirilebilecek. Elektronik kayıt yapacak adayların ise üniversiteleri tarafından duyurulan tarihlere ve istenen belgelere göre işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt sürecinde adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun duyurularını takip etmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM açıklamasına göre ek yerleştirme sonuçları kapsamında bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılacak. Adayların bu süre içerisinde kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıt gerçekleştiren adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlemlerini tamamlayacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kendileri için belirlenen kayıt süresi içerisinde gerekli başvuruyu yapacak.