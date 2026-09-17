Haberler

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS ek yerleştirmede adaylara "fırsatı değerlendirin" çağrısı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliler ve bunun için de ek yerleştirmeler için gerekli müracaatı yapmalılar. Zira bugün elde edilen bu fırsata belki gelecekte ulaşamama ihtimali olabilir"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ek yerleştirme tercih işlemlerinde adaylara bu fırsatı mutlaka değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

Özvar, 21 Eylül'de sona erecek 2026- Yks ek yerleştirme tercihlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tercihler sonucunda başarılı olarak üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik eden Özvar, bu öğrencilerin bir kısmının üniversite kayıt sürecinde kayıtlarını yaptırarak işlemlerini tamamladıklarını belirtti.

Kayıt işlemlerinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların bulunduğunun altını çizen Özvar, ek yerleştirme tercih sürecinde öğrencilerin bu fırsattan yararlanmalarının önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

"Çünkü fırsatlar, eskilerin söylediği gibi, bulutlar gibidir gelip geçer. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliler ve bunun için de ek yerleştirmeler için gerekli müracaatı yapmalılar. Zira bugün elde edilen bu fırsata belki gelecekte ulaşamama ihtimali olabilir. Dolayısıyla erkenden üniversiteye başlamak da büyük bir avantaj. Yani üniversiteye bugünden başlamak, yarından başlamaktan daha evladır. Bu bakımdan ek kontenjanları dikkatlice değerlendirip başvurularını yapmalarını kendilerinden beklediğimizi ifade etmek isterim."

Ek yerleştirmeler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yayımlanan 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na göre adaylar, merkezi yerleştirme sonunda boş kalan veya yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan yükseköğretim programlarının kontenjanları için tercihte bulunabilecek.

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise kılavuzda yer alan koşulları karşılamaları halinde boş kontenjanlar için tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.

Adayların tercihlerini yaparken programların kontenjanlarının yanı sıra puan türlerini, varsa en küçük puanlarını ve özel koşullarını dikkate almaları gerekiyor.

YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti