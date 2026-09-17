EK TERCİH KILAVUZU 2026: Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS üniversite ek tercih (2.tercih) yerleştirmeleri başladı mı, nasıl yapılır?

2026 YKS ek tercih sürecine ilişkin takvim ÖSYM tarafından açıklandı. İlk yerleştirme aşamasında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların yeniden tercih yapabileceği ek yerleştirme döneminin tarihleri belli oldu. Adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2026 Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS üniversite ek tercih (2.tercih) yerleştirmeleri başladı mı, nasıl yapılır? Detaylar...

EK TERCİH KILAVUZU 2026

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Ek tercih döneminde adaylar, yayımlanacak 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan kontenjan ve koşullara göre tercihlerini yapacak.

Üniversite yerleştirme sürecinin ilk aşamasında herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme dönemiyle birlikte yeniden tercih yapma fırsatı elde edecek. Boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle oluşan yeni fırsatlar, ek yerleştirme sürecinin kapsamını oluşturacak.

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri 17 Eylül'de saat 16.00'da başlayacak, 21 Eylül'de saat 23.59'da tamamlanacak.

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YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH (2.TERCİH) YERLEŞTİRMELERİ BAŞLADI MI?

YKS üniversite ek tercih (2. tercih) yerleştirme süreci 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

Ek yerleştirme dönemi, 2026 YKS sonuçlarına göre ilk yerleştirme aşamasında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için yeniden tercih yapma imkanı sağlayacak. Tercihler, 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan kontenjan ve koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde tercih başlangıç tarihi 17 Eylül 2026 saat 16.00, tercih bitiş tarihi ise 21 Eylül 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS üniversite ek tercihleri 17 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar ek yerleştirme tercihlerini 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

Tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak. Ek tercih dönemi 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Böylece adayların tercih işlemlerini tamamlamaları için belirlenen tarih aralığı 17-21 Eylül 2026 olacak.

Ek yerleştirme sürecinde adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirecek.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2026 YKS üniversite ek tercih işlemleri adayların bireysel olarak gerçekleştireceği işlemlerle yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

Ek tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Adayların tercih işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini bu tarih ve saat aralığında gerçekleştirecek.

Ek tercih sürecinde adayların tercihlerini, 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan kontenjan ve koşullara göre yapması gerekecek. Kılavuzda yer alan bilgiler, adayların ek yerleştirme tercih sürecinde esas alacağı bilgiler arasında bulunacak.

2026 YKS ek yerleştirme işlemleriyle ilgili takvim şu şekilde:

Ek tercih başlangıcı: 17 Eylül 2026

Ek tercih başlangıç saati: 16.00

Ek tercih bitiş tarihi: 21 Eylül 2026

Ek tercih bitiş saati: 23.59

Tercih adresi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

Mobil işlem: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecek.