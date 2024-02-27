Taciz Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde konuştu: (3)
Ürdün: İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket ediyor ve buna izin veriliyor
Çatalca'da kan donduran cinayet: 1 yıl önce kaybolan adamın cesedi dere yatağında poşet içerisinde bulundu
Oğluna cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç hakim karşısında: Görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu kanıtlıyoruz
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, af düzenlemesinin 8. Yargı Paketi'ne eklenmesini istedi
İçişleri Bakanı: Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı
Çocuklara ait müstehcen görüntüleri satan şebekeye 10 ilde ağır darbe! Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Gaslighting nedir? Psikolojik taciz ve manipülasyon nedir? Gaslighting nasıl uygulanır?
Mahalle muhtarının skandallar zinciri! Swinger partilerine katılıp 17 yaşındaki kızı da istismar etmiş
Wikileaks Kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası Yüksek Mahkeme'de görülecek
Sınıf öğretmenine mesajlı taciz! Okul müdürü ile yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı
Sol Parti'den Eskişehir'de Yürüyüş: "Hilafet Çağrılarına, Onların Sokaklarımızı Boğduğu Karanlığa Karşı Ülkenin Bütün Sokaklarında Yürüyeceğiz"
Adnan Oktar suç örgütü hakkında yeni iddianame! İsrailli siyasetçi Yehuda Glick ile görüştükleri ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlara savunma eğitimi veriyor
Otobüste kadını taciz eden sapık yakalandı mı? Otobüste kadını taciz eden sapık tutuklandı mı, hapse girdi mi?
Esenyurt'ta otobüste kadını taciz eden sapık, yolcular tarafından dövüldü: Pantolonun niye ıslak?
İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Yabancı Ziyaretçilere Açılma Kararına Tepki Gösterdi
Sivas'ta Baba, Uyuşturucu Bağımlısı Eski Eşine Verilen Çocuklarını Geri Almaya Çalışıyor
Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı: Mobbing ile mücadele kanununa ihtiyaç var
Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi
Ölüm ve taciz tehditleri alan kadın sosyal medyadan yardım istedi, şüpheli gözaltına alındı
Cezaevinde çocuk koğuşundaki cinsel istismar skandalında gardiyanlar hakkında hapis talebi
Msb Yetklisinden "Tuzla Piyade Okulu" Açıklaması: Yüksek Disiplin Kurulu'nun Kararı Bakanımızın Onayına Sunulacaktır.
Diyarbakır'da tarihi surların restore edildiği burçta kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor