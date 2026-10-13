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Köln polisi, robotun genç kıza dokunmasını cinsel eylem şüphesiyle araştırıyor

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Köln polisi, 1,20 metrelik robotun 16 yaşındaki genç kıza taciz edici hareketler yaptığı ihbarını cinsel temelli eylem şüphesiyle soruşturuyor. Olayı robotun 16 yaşındaki sahibi ve 19 yaşındaki arkadaşı videoya alıp sosyal medyada yayınladı, polis robot ve telefonlara el koydu.

Almanya'da polis, bir robotun genç bir kıza yönelik hareketlerini, "cinsel temelli eylem" şüphesiyle soruşturuyor.

Köln Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 11 Ekim'de saat 23.45 civarında Hohenzollernring ile Palm caddelerinin kesiştiği noktada, 1,20 metre boyundaki robotun bir restoranın önünde kız arkadaşlarıyla birlikte bekleyen 16 yaşındaki bir kıza arkadan yaklaşarak dokunduğu ve taciz edici hareketler yaptığına dair ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın "robotun 16 yaşındaki sahibi ve bu kişinin 19 yaşındaki arkadaşının söz konusu olayı videoya kaydettikleri ve sosyal medyada yayınladıklarını" içerdiği aktarıldı.

Bölgeye giden polisin Magnus ve Hohenzollernring caddelerinin kesiştiği noktada şüphelileri bulduğu ifade edilen açıklamada robotun bir aracın bagajına konulduğunun belirlendiği kaydedildi.

Robota ve şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu bildirilen açıklamada, olayın "cinsel temelli eylem" şüphesiyle soruşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kriminal polisin robotun olay sırasında nasıl çalıştığını ve bir kişi tarafından bilinçli olarak hareket ettirilip ettirilmediğini araştırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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