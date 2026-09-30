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Kudüs'te kutsal manastırda büyük skandal: Duvarına idrarını yaparken suçüstü yakalandı

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Kudüs'te kutsal manastırda büyük skandal: Duvarına idrarını yaparken suçüstü yakalandı Haber Videosunu İzle
Kudüs'te kutsal manastırda büyük skandal: Duvarına idrarını yaparken suçüstü yakalandı
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Kudüs’te farklı dinlere ve kutsal mekanlarına yönelik taciz vakalarına bir yenisi eklendi. İsrailli bir erkeğin Aziz Yakup Manastırı’nın duvarına idrarını yapmaya çalıştığı görüntüler infial yaratırken, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle engellenen olay bölgedeki Ermeni cemaatinin sabrını taşırdı.

  • İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Aziz Yakup Manastırı'nın dış duvarına idrarını yapmaya çalışan İsrailli bir kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve Ermeni güvenlik görevlisinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
  • Ağustos ayında manastırın kapısına tüküren, kapıları yumruklayan ve taş atan 6 İsrailli gözaltına alınmıştı.
  • Eski Şehir yakınlarında bisiklet süren 9 yaşındaki Ermeni Hristiyan bir çocuk biber gazlı saldırıya uğramış, olaya ilişkin bir şüpheli İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan tarihi Aziz Yakup Manastırı, İsrailli bir kişinin çirkin eylemine sahne oldu. Manastırın dış duvarına idrarını yapmaya çalışan şahıs güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, olaya görevliler anında müdahale etti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Ermeni Mahallesi’nde yer alan Aziz Yakup Manastırı’nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç bir İsraillinin manastırın dış duvarına yaklaşarak idrarını yapmaya yeltendiği görüldü. Durumu fark eden manastırın Ermeni güvenlik görevlisi, hızla şahsın yanına giderek eylemi engelledi ve şüpheliyi bölgeden uzaklaştırdı.

“EVİMİZ TANINMAZ HALE GELDİ”

Görüntüleri paylaşan Kudüs merkezli Ermeni gazeteci Kegham Balian, bölgedeki Hristiyan cemaatine ve kutsal mekanlara yönelik artan tacizlere dikkat çekerek tepkisini dile getirdi. Balian, “Evimiz tanıyamayacağımız bir hale geliyor. Her gün bir başka çirkin olayla karşılaşıyoruz. Burası tuvalet değil, onurumuz sürekli zedeleniyor, artık yeter” ifadelerini kullandı.

TACİZLER VE SALDIRILAR İLK DEĞİL

Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nin merkezi konumundaki Aziz Yakup Manastırı, son dönemde sık sık radikal grupların hedefi oluyor. Ağustos ayında manastırın kapısına tüküren, kapıları yumruklayan ve taş atan 6 İsrailli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, bölgede gerilimi tırmandıran olaylar sadece manastırla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Eski Şehir yakınlarında bisiklet süren 9 yaşındaki Ermeni Hristiyan bir çocuk biber gazlı saldırıya uğramış, olaya ilişkin bir şüpheli İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Bölgedeki Ermeni cemaati, güvenlik önlemlerine rağmen taciz vakalarının artarak devam ettiğini belirtiyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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