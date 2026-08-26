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Taciz Mesajı İddiası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Taciz Mesajı İddiası Kanlı Bitti: 1 Ölü
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Denizli’nin Çivril ilçesinde Halil A. (24), annesine taciz mesajı gönderdiğini iddia ettiği Murat Bilgihan’ı (51) demir çubukla darbederek öldürdü. Olay, gece saatlerinde Kıralan Mahallesi’nde meydana geldi; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bilgihan hayatını kaybetti. Şüpheli Halil A., jandarma tarafından yakalanırken soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Halil A. (24), annesinin cep telefonuna taciz mesajı gönderdiğini iddia ettiği Murat Bilgihan'ı (51) çıkan kavgada demir çubukla öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil A. ile annesine telefonla taciz mesajı gönderdiğini ileri sürdüğü Murat Bilgihan arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil A., demir çubukla Bilgihan'ı darbetti. Bilgihan başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bilgihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Bilgihan'ın cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan Halil A. jandarma tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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