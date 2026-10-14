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Köln'de 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen robota polis el koydu

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Köln'de 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen robota polis el koydu
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Köln polisi, 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen robota el koydu ve robotun kasıtlı kontrol edilip edilmediğini araştırıyor. Robotun 16 yaşındaki sahibi ile 19 yaşındaki arkadaşı yakalanırken robot gencin aracının bagajında bulundu.

Almanya'da 16 yaşındaki bir genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir robota polis tarafından el kondu.

Almanya'nın Köln şehrinde polis, 16 yaşındaki bir genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir robotu kontrol ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Robotun 16 yaşındaki sahibi ile 19 yaşındaki arkadaşı olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Robot ise, gencin aracının bagajında bulunduğu belirtildi. Köln polisi, çığlık atıp uzaklaşan genç kızın kalçasına dokunduğu ve rahatsız edici hareketlerde bulunduğu iddia edilen kırmızı-altın renkli robota, gençlere ait iki cep telefonuna da el koydu.

Robotun sahibi olan gencin taciz olayını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ve olaya ilişkin yorum yaptığını kaydeden polis, 120 santimetre boyundaki robotun cumartesi günü arkadaşlarıyla olan genç kıza arkasından sessizce yaklaştığını ifade etti.

Polis tarafından yayınlanan fotoğrafta polise siyah bir bıyık takıldığı, beyaz bir tişört giydirildiği ve altın renkli bir zincir takıldığı görüldü.

Polis, olay sırasında robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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