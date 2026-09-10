"Mehmet Akif Suç Örgütü" davasında beyanda bulunan müşteki: "Taciz ve uyuşturucu konusunda şikayetim yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütüne' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ersoy'un da bulunduğu 7 sanıklı davada beyanda bulunan müşteki M.A.Ö., "Görüşmelerimizde, gizli kamera ile kayıt altına alındığımı fark ettim. Ben, uyuşturucu madde kullanmadım, tacize uğramadım. Taciz ve uyuşturucu konusunda şikayetim yok, istenmediğim bir ortama davet edildim, bu girdaba çekilmek istendim ama çekilmedim" dedi.

'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında müştekiler beyanda bulundu. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7 sanıklı davanın duruşmasında, aralarında Ersoy'un da bulunduğu 3'ü tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşma salonunda 5 müşteki de yer aldı. Bir kısım sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Görüşmelerimizde, gizli kamera ile kayıt altına alındığımı fark ettim"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki M.A.Ö. bu davada yer aldığı için utanç duyduğunu belirterek, "Meslek hayatımda liyakatli bir çalışma hayatına sahip oldum. Şuan finans işiyle uğraşıyorum, onun öncesinde de gazetecilik yapıyordum. 36 yıllık hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu madde kullanmadım. Nurullah Mahmut Dündar ile öncesine dayanan bir iş hayatından tanışıklığımız var. Onun aracılığıyla ile Mehmet Akif Ersoy ile tanıştım. İş aradığım bir dönemde, Dündar ve Ersoy ile iş görüşmesine gittim. 2'nci görüşmemde, Ersoy ile bir daha görüşmek istemedim. Bana, 'fantezilerin neler, nelerden hoşlanırsın' tarzı sorular sordular. Ben, bu kişiler ile evde iş görüşmesi olarak görüştüm. Görüşmelerimizde, gizli kamera ile kayıt altına alındığımı fark ettim. Ben, uyuşturucu madde kullanmadım, tacize uğramadım. Taciz ve uyuşturucu konusunda şikayetim yok, istenmediğim bir ortama davet edildim, bu girdaba çekilmek istendim ama çekilmedim" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu kullanımı alenen ortada gerçekleşmiyordu"

Beyanda bulunan bir başka müşteki D.O. şikayetçi olmadığını ve bir cinsel saldırıya uğramadığını belirterek, "Kimse tarafından zorla uyuşturucuya zorlanmadım. Bu ortamdan hoşlandım ve içinde bulundum. Şikayetçi olacağım bir durum yok. Hoşlandığım bir ilişki içerisinde bulundum. Mehmet Akif Ersoy ile bir fuarda tanıştık. Ben uyuşturucu kullanıldığını gördüm, mutfakta vardı ama kimse kimseyi bir şeye zorlamadı. Ben salonda otururken evi geziyordum, bana yakalandılar uyuşturucu kullanırken. Mustafa isimli şahıs bana, 'uyuşturucu içme' dedi. E.A. zorla uyuşturucu içmedi, kendi iradesiyle tüketti onu evde gördüm. Davaya katılma talebim yoktur. Akif zaten ketum bir yapıya sahip bir adam. Uyuşturucu kullanımı alenen ortada gerçekleşmiyordu" dedi.

B.A. isimli müşteki de beyanında, "Ahmet Göçmen benim erkek arkadaşımdı. O gün doğum günümdü, kutlama için buluştuk Mustafa'nın evinde buluştuk, uyuşturucu kullandık ama şikayetçi olacağım bir durum yaşanmadı. İlişkiye zorlanmadım ben, iradem dışında bir şey yapmadım, kendimi kaybetmiş halde değildim. Mehmet Akif ile kendi rızamla ilişki yaşadım. Diğerleri ile bir ilişkim olmadı" diye konuştu.

Müşteki B.Ö. ise beyanında çoklu ilişki iddialarını reddederek, kendi iradesi ile evde uyuşturucu kullandıklarını ve kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

Beyanında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını belirten müşteki E.T., "Ben pilotluk sınavı için İstanbul'a gelmiştim, bu sınav olduğundan dolayı zaten uyuşturucu kullanmam yasaktır. Bana uyuşturucu kullanmam teklif edildi, reddedince bir şey demediler. Şahıslardan şikayetçi değilim" dedi.

Müşteki E.G. ise beyanında, Mehmet Akif Ersoy ile sevgili olduklarını belirterek, "İlişkimiz erkek arkadaş profilinde oluyordu. Evine gittiğimde genelde uyuşturucu madde bulunuyordu. Bir eyleme yönelik zorlama olmadı. Kendi rızamla birlikte oldum. Şikayetim yoktur" şeklinde konuştu.

Ş.D.T. isimli müşteki "Taner'in teknesinde Buse ve Mehmet Akif ile birlikteydik. İlk gün uyuşturucu kullandık. Ancak benim şikayetçi olduğum herhangi bir durum yok. Uyuşturucuyu Mehmet Akif getirmişti, nereden aldığını bilmiyorum. Bizden herhangi bir ücret talep etmedi. Yaşanan her şey kendi rızamla gerçekleşti, herhangi bir zorlama yok, şikayetçi değilim" diye beyanda bulundu.

"Uyuşturucuyu kendi irademle kullandım"

Müşteki B.Ö. beyanında çoklu cinsel ilişki gibi bir duruma dahil olmadığını belirterek, "Uyuşturucu kullandığımız doğru. Ahmet, Mehmet ve Gizem vardı. Gizem'in evinde uyuşturucu kullandık. Uyuşturucuyu Ahmet Göçmez temin etmişti ancak biz herhangi bir para ödemedik. Uyuşturucuyu kendi irademle kullandım. Uyuşturucu kullanımının ardından Mehmet Akif Ersoy ile kendi rızamla cinsel birliktelik yaşadım ancak kesinlikle çoklu bir ilişki yaşanmadı" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından Nisan 2024'te Dilara Yıldız isimli şahsın evinde toplanılmasına ilişkin yöneltilen soruya müşteki B.Ö., "O gün, kokaini Mehmet Akif getirmişti ve kullandık ancak bunun için herhangi bir ücret ödemedik. O gün herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadı. 2025 yılında Göcek'e gittiğimizde de uyuşturucu kullanımı oldu. Ben, Dilara ve Mehmet Akif vardık. Uyuşturucuyu Akif getirmişti. O gün de Mehmet Akif ile cinsel birliktelik yaşadım ancak o gün de çoklu bir ilişki yaşanmadı" dedi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan müşteki G.A., "Ben Hatay depreminden sonra İstanbul'a taşındım. Ahmet ile tanışıyordum. Ben, uyuşturucu görmedim, cinsel ilişki yaşamadım. Bir şikayetim yoktur. Birkaç kere sanıklar benim evime geldi ama evimde iddia edilen konular yaşanmadı. Uyuşturucu iddiaları doğru değildir, şikayetim yoktur" şeklinde konuştu.

Duruşma, tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy'un savunması ile devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı