Demet Akalın, İstanbul’da verdiği konser sırasında bir hayranıyla yaşadığı rahatsız edici anları anlattı. Selfie çekmek için yanına gelen kişinin yeniden yaklaşması üzerine yaşananları paylaşan Akalın, olayın kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Peki, Demet Akalın taciz olayı nedir? Demet Akalın'ı taciz eden kim? Detaylar haberimizde.

DEMET AKALIN TACİZ OLAYI NEDİR?

Demet Akalın, İstanbul’da verdiği konser sırasında bir hayranının kendisine selfie çekmek için yaklaştığını ve rahatsız edici derecede yakın temasta bulunduğunu anlattı. Akalın, kişinin uzaklaştırılmasının ardından yeniden yanına geldiğini belirterek, “İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu” dedi.

Akalın, olayla ilgili açıklamasında kişinin kendisine yönelik “elleme, sıkma gibi” bir davranışta bulunmadığını, ancak defalarca yanına geldiğini ve kendisinin “Git” demesine rağmen uzaklaşmadığını ifade etti.

Şarkıcı ayrıca normalde yaşanan durumu bu kadar uzatmak istemediğini, ancak belinden tedavi gördüğü için bölgenin hassas olduğunu ve dokunulmasının kendisini öfkelendirdiğini söyledi. Konser sırasında çocuklar için aşağı indiğini belirten Akalın, yaşanan olaydan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi.

DEMET AKALIN'I TACİZ EDEN KİM?

Demet Akalın'ın açıklamasına göre kendisine yaklaşan kişi, selfie çekmek için yanına gelen bir hayrandı. Akalın, söz konusu kişinin İran asıllı olduğunu söyledi. Ancak kişinin kimliğine ilişkin açıklamada başka bir bilgi yer almadı.

Akalın, kişinin uzaklaştırıldıktan sonra tekrar yanına geldiğini ve iki kez aynı şekilde yaklaştığını belirtti. Bunun üzerine kendisinin de iki kez ittiğini ifade etti