Haberler

Demet Akalın taciz olayı nedir? Demet Akalın'ı taciz eden kim?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Akalın taciz olayı nedir? Demet Akalın'ı taciz eden kim?
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demet Akalın, İstanbul’daki konserinde yaşadığı taciz olayıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir hayranının selfie çekmek için yanına geldiğini ve rahatsız edici derecede yakın temasta bulunduğunu belirten Akalın, yaşananları anlattı. Peki, Demet Akalın taciz olayı nedir? Demet Akalın'ı taciz eden kim? Detaylar...

Demet Akalın, İstanbul’da verdiği konser sırasında bir hayranıyla yaşadığı rahatsız edici anları anlattı. Selfie çekmek için yanına gelen kişinin yeniden yaklaşması üzerine yaşananları paylaşan Akalın, olayın kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Peki,  Demet Akalın taciz olayı nedir? Demet Akalın'ı taciz eden kim? Detaylar haberimizde.

DEMET AKALIN TACİZ OLAYI NEDİR?

Demet Akalın, İstanbul’da verdiği konser sırasında bir hayranının kendisine selfie çekmek için yaklaştığını ve rahatsız edici derecede yakın temasta bulunduğunu anlattı. Akalın, kişinin uzaklaştırılmasının ardından yeniden yanına geldiğini belirterek, “İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu” dedi.

Akalın, olayla ilgili açıklamasında kişinin kendisine yönelik “elleme, sıkma gibi” bir davranışta bulunmadığını, ancak defalarca yanına geldiğini ve kendisinin “Git” demesine rağmen uzaklaşmadığını ifade etti.

Şarkıcı ayrıca normalde yaşanan durumu bu kadar uzatmak istemediğini, ancak belinden tedavi gördüğü için bölgenin hassas olduğunu ve dokunulmasının kendisini öfkelendirdiğini söyledi. Konser sırasında çocuklar için aşağı indiğini belirten Akalın, yaşanan olaydan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi.

DEMET AKALIN'I TACİZ EDEN KİM?

Demet Akalın'ın açıklamasına göre kendisine yaklaşan kişi, selfie çekmek için yanına gelen bir hayrandı. Akalın, söz konusu kişinin İran asıllı olduğunu söyledi. Ancak kişinin kimliğine ilişkin açıklamada başka bir bilgi yer almadı.

Akalın, kişinin uzaklaştırıldıktan sonra tekrar yanına geldiğini ve iki kez aynı şekilde yaklaştığını belirtti. Bunun üzerine kendisinin de iki kez ittiğini ifade etti

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı