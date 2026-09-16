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“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
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İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki bir genç, annesini taciz ettiği ve ısrarla takip ettiği öne sürülen şahsı parkta silahla bacaklarından vurarak yaraladı. Olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışan saldırgan, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

  • Eyüpsultan'da 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz ettiği öne sürülen 24 yaşındaki Gürkan A.'yı parkta silahla iki bacağından vurdu.
  • Gürkan A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Hasan Hüseyin K., silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz ettiği ve ısrarla takip ettiği öne sürülen 24 yaşındaki Gürkan A.'ya parkta kurşun yağdırdı.

İddialara göre 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesinin bir süredir rahatsız edildiğini ve adım adım takip edildiğini öğrendi. Annesini taciz ettiğini öne sürdüğü 24 yaşındaki Gürkan A. ile bölgedeki bir parkta karşı karşıya gelen genç adam, yanında bulundurduğu silahını çekerek ateşledi. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan tartışmanın ardından patlayan silah sesleri bölgede büyük bir paniğe neden oldu.

İKİ BACAĞINDAN VURDU, POLİSTEN KAÇAMADI

Silahtan çıkan kurşunların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan Gürkan A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya yeltenen şüpheli Hasan Hüseyin K. ise emniyet güçlerinin bölgede başlattığı hızlı çalışma neticesinde silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıeraysaliha:

yazık olmuş gencecik adamlar ama namus yani yapılacak bir şey yok

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