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CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası

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CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
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Zonguldak'ta CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, zabıta müdürü hakkında kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada zabıta müdürü, “nitelikli cinsel taciz” suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınırken, delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

  • Zonguldak'ta CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.A., 24 Eylül'de Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak zabıta müdürü H.A. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu.
  • Ş.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 'nitelikli cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Ş.A.'nın iddialarını doğrulamadı.

Zonguldak'ta CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.A., 24 Eylül'de Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak belediyede “ Zabıta müdürü” olarak görev yapan H.A. hakkında şikayetçi oldu. Ş.A., H.A.'nın 12 Eylül'de iş yerinde kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

Ş.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında H.A.'nın ifadesi alındı. Dosyadaki delil durumu doğrultusunda “nitelikli cinsel taciz” suçundan adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA İFADE VERDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında tanık olarak gösterilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın da “Bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Günay'ın beyanında, Ş.A.'nın iddialarını doğrulamadığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, tanık beyanları ve kamera kayıtları başta olmak üzere delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

CHP de MHP ile aynı parti.. yani sizden, yabancı değil :)) haber yaparken dikkat edin:)))

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