CHP Sözcüsü Sarı: 'Özgür Özel, CHP’li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin'

Haber : Zeynep BOZUKLU / Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönüşünün ardından ilk kez il başkanları ile toplandı. CHP Genel Merkezi'nde dün yapılan toplantıda, CHP yöneticileri il başkanlarına üye ve örgütlenme konularında sunum yaparken, toplantıda ayrıca kongre ve kurultay süreçleri değerlendirildi.

İL BAŞKANLARI YAŞADIKLARI ZORLUKLARI ANLATTI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, toplantıda il başkanları sahada yaşadıkları zorlukları ve yapmayı planladıkları çalışmaları aktardı. Toplantıda konuşan il başkanlarının, CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına tepki gösterdiği öğrenilirken, il başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'na destek verdikleri belirtildi. CHP'li kaynaklar, il başkanlarının Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğinin kurultay sürecinde de devam edeceğini kaydetti.

Toplantının "çok olumlu ve çok içerikli" geçtiğini belirten CHP'li kurmaylar, "İl başkanları çok iyi analiz yapıyor. Genel Merkez'den beklentilerini dile getiriyorlar. Genel Merkez'in alabileceği siyasi pozisyonları anlatıyorlar. Yeni dönemde çok büyük bir sorumluluk üstlendikleri bilinci var" değerlendirmesini yaptı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI VE ÖRGÜT ARASINDAKİ DENGE BOZULDU"

Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında, "TBMM grubu, yani milletvekilleri de parti politikasını belirleyemezler. Onlar belirlenen parti politikasını TBMM'de dillendirirler; onların görevi odur. Belediye başkanları ise belirlenen parti politikasının sahadaki uygulayıcılarıdır. Örneğin deriz ki 'Kreş açılacak.' Belediye başkanı kreş açar, uygulayıcıdır. 'Yoksullara yardım yapılacak.' Yardım yapılır. Borcunu ödemedi diye elektriği kesilen kişinin borcunu ödeyecek ve evine elektrik gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla belediye başkanlarımız da uygulayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini değerlendiren parti kurmayları, belediye başkanları ile parti örgütleri arasındaki dengeye dikkati çekerek, "Biz önümüzdeki dönem örgütlerimizi daha da güçlendirmeyi düşünüyoruz. Belediye başkanlarıyla örgüt arasındaki dengenin son dönemde bozulduğunu gördük. Şimdi bu dengeyi tekrar kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEDENİ BURADA, RUHU BAŞKA YERDE OLAMAZ"

Belediye başkanlarının YENİ Parti'ye geçişini ve bazı belediye başkanlarının kararsız tutumlarını değerlendiren kurmaylar, CHP'nin kurumsal kimliği içinde kalmak isteyenlerin buna uygun hareket etmesi gerektiği belirtilerek, "Belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi pozisyonlarını açık şekilde belli etmesini bekliyoruz. Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz. Bunu hiçbir siyasi parti kabul etmez" dedi.

"MANSUR YAVAŞ, CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin de değerlendirmede bulunan CHP'li kurmaylar, Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı olduğunu belirterek, "Mansur Bey ile sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz. İletişim açısından bir problem yok. Belki önümüzdeki günlerde parti etkinliklerinde daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SARI'DAN SEÇER TARTIŞMALARINA YANIT

Öte yandan, CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Seçer'in 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'nde yaptığı konuşmaya dikkati çeken Sarı, "Vahap Bey açıkça burada siyaset yapacağım dedi" ifadelerini kullandı. Özel'e tepki gösteren Sarı, "Özel, CHP'li bir belediye başkanına neden mesaj atıyor ki. CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin genel başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA