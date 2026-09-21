Ünlü oyuncunun kiracısı darbedilmişti! Ramazan Beleda taciz iddiasını reddetti: Wilma Elles her şeyi biliyor

İİstanbul Gaziosmanpaşa'da eski komşusu ve beraberindeki kişiler tarafından taciz iddiası ile darbedilen Ramazan Beleda, iddiaları yalanlayarak, ev sahibi Wilma Elles'in her şeyden bilgisi olduğunu belirtti.

Olay, 16 Eylül günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayrampaşa'da yaşayan Ramazan Beleda ve eşi Deniz Beleda yolda taksi bekledikleri sırada karşılaştıkları eski komşuları İ.Y. ve yanındaki 3 kişiyle aralarında taciz iddiasıyla tartışma çıktı. Ramazan Beleda'nın İ.Y.'yi taciz ettiğini ileri süren grup, adamı ve eşini darbetti.

MADEM TACİZ ETMİŞİM, NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR?

Olay günü yaşananları anlatan Ramazan Beleda, "Biz evi 20 gün öncesinden tuttuk. Bütün saatler ortak olduğu için su ve doğalgazı biz aldık, elektrik saati onlara kaldı. Bunlar firari hükümlü oldukları için hiçbir şekilde ikametgahları belli olmasın diye saatleri üzerlerine almıyorlar. Bize de hiç 'Sıkıntımız var' diye söylemiyorlar. Biz de 'Bari elektrik saatini üstünüze alın' diyoruz. Oradan bizimle bir kavga etmeye başladılar. Sonra biz kendilerine İSKİ'den veya doğalgazdan geleceklerini, evde birilerinin durması gerektiğini söyledik. Bize ters cevap verdiler. Evin anahtarını da vermediler. Mevzu buralardan başladı. Kızlarını taciz ettiğimi iddia ediyorlar. Kızları hangi saatte o eve girmiş? O saati bana söylesinler. Ben o saatte nerede olduğumu kanıtlayayım. Kızları hangi saatte, hangi dakikada evde olduğunu söylesin, gitsinler karakola şikayet etsinler. Ben her yerde geziyorum. Ben o videodaki herkesten şikayetçiyim. Kendileri de gitsin şikayetçi olsun. Videodaki kız, sözde tacize uğrayan kız, madem onu taciz etmişim, neden bir karakola gidip şikayette bulunmamış? Emlakçı bile 'Orada nasıl dikizleyeceksin, nasıl taciz edeceksin' diye kendisi söylüyor, şaşırıyor. Benim kanıtlarım çok, kendileri de kanıtlasınlar" dedi.

WILMA ELLES ÇIKIP KENDİSİ DE AÇIKLAYABİLİR

Ev sahiplerinin Wilma Elles olduğunu söyleyen Beleda, Elles'in olayın başından beri eşiyle iletişimde olduğunu söyleyerek, "'Bizim ev sahibimiz Wilma Elles'tir. Kendisi de birçok konuya şahittir. Zaten eşimle de olayın başından şu ana kadar sosyal medya üzerinden konuştular. Şu an kendisinde de bir sessizlik var. Olayı doğruluğa çıkartsın, başka bir beklentim yok. Ben mağdur edildim. Benim üzerime iftira atıldı, üzerime 5 kişi saldırdı. Ben kızı taciz ettiysem, o eve girdiysem, nerede bulunduysam bana kanıt göstersinler. Ben her şeyi kanıtlayabilirim, onlar da kanıtlasınlar" şeklinde konuştu.

Ev sahiplerinin konuya ilişkin detayları bildiğini ve kendisinin de açıklayabileceğini belirten Beleda, "Kendimi ve oğlumu tıraş ettirdim, onun da görüntüleri var. Sonra yakın arkadaşlarımın aile çay ocağı var. Orada da çay içerken kamera görüntülerimiz var. İki tane arkadaşımla beraber eşimin bulunduğu o eve giderken HTS kaydımız var. Ben her şeyi kanıtlayabilirim. Eşim de, kızım da olayın olduğu esnada evdeydi. Her şeyi her şekilde kanıtlayabilirim. Bu konulara emlakçı da şahit, o da her şeyi biliyor. Bu kiracıların üzerlerine hiçbir şekilde bir kayıt almadığını Wilma Elles kendisi de biliyor. Wilma Elles çıkıp kendisi de açıklayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı