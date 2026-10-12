Deniz Işın evinin yakınında tacize uğradığını anlattı

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Oyuncu Deniz Işın, evine yürürken bir araçtaki erkeklerin sözlü tacizine maruz kaldığını açıkladı. Evine iki dakika mesafede yaşadığı olayı anlatan Işın, kendisini güvende hissetmediğini belirterek bağırarak uzaklaştığını söyledi.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisinde Nilüfer karakterini canlandıran Deniz Işın, gece evine giderken yaşadığı olayı anlattı.

“ARABANIN İÇİNDE 5-6 ERKEK VAR”

Evinin yakınında yürüdüğü sırada bir araçtaki erkeklerin kendisine laf attığını söyleyen Işın, “Dün gece yaşadım. Arabanın içinde 5-6 erkek var. Evimin yakınında, evime iki dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana” ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının ardından öfkelendiğini anlatan oyuncu, hem kendisini güvende hissetmemesine hem de erkeklerin bu davranışı sergilerken gösterdiği rahatlığa tepki gösterdi.

“GÖZ TEMASI KURMADAN BAĞIRA BAĞIRA UZAKLAŞTIM”

Olay sırasında nasıl davrandığını da açıklayan Işın, “Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan bağıra bağıra uzaklaştım oradan” dedi.

Oyuncu, kadınların maruz kaldıkları davranışlar nedeniyle biriken öfkesine dikkat çekerek kendisini geç saatte dışarıda olduğu için suçlayabilecek kişilere de tepki gösterdi.