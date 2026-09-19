Haberler

Gaziosmanpaşa’da taciz iddiası sonrası çift darbedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa’da taciz iddiası sonrası çift darbedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİOSMANPAŞA’da 2 gün önce eski komşusu Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne süren İ.Y., yanında bulunan 3 erkekle Ramazan B. ve eşi Deniz B.’yi darbetti.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 gün önce eski komşusu Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne süren İ.Y., yanında bulunan 3 erkekle Ramazan B. ve eşi Deniz B.'yi darbetti. Çiftin şikayetçi olması üzerine polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan B. ile eşi Deniz B., taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3- 4 erkekle karşılaştı. İ.Y.'nin, olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı belirtildi.

ÇİFTİ DARBEDİP TEHDİT ETTİKLERİ İDDİASI

Ramazan B. ile Deniz B., İ.Y. ve yanında bulunan, daha önce görmediklerini belirttikleri 3- 4 erkeğin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darbettiklerini söyledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ramazan B.'nin gruptakiler tarafından darbedildiği, gruptaki kadının ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Ramazan B. ile Deniz B., İ.Y. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan B.'nin 'uyuşturucu madde kullanımından' 3, 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 2 ve 'tehditten' 1 olmak üzere toplam 6 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Deniz B.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan' 1 emniyete geliş kaydı olduğu belirtildi. İ.Y.'nin ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 1, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından' 1, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında 2 olmak üzere toplam 4 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yiyip bakın ne tavsiye verdi
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi

Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki detay şaşırtıcı
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim

Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

Broşür dağıtan kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız