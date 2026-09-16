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Kağıthane’de taciz iddiası sonrası kavga; şüpheliler dron takibiyle yakalandı

Kağıthane’de taciz iddiası sonrası kavga; şüpheliler dron takibiyle yakalandı
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KAĞITHANE’de işten dönen Zeliha T. (30) yanına gelen Burak G.‘nin (28) sözle taciz ettikten sonra öpmeye çalıştığını, Caner E.’nin (31) ise kendisini yaklaşık 3 aydır takip ederek rahatsız ettiğini iddia etti.

KAĞITHANE'de işten dönen Zeliha T. (30) yanına gelen Burak G.'nin (28) sözle taciz ettikten sonra öpmeye çalıştığını, Caner E.'nin (31) ise kendisini yaklaşık 3 aydır takip ederek rahatsız ettiğini iddia etti. Sokakta çığlık atan kadının ailesinin yanına gelmesinin ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kaçmak isteyen 2 şüpheli polisin dronla yaptığı takip sonucu yakalandı.

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Zeliha T., yanına gelen Burak G.'nin kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ardından da öpmeye çalıştığını iddia etti. Burak G.'nin yanında olan Caner E.'nin de kendisini yaklaşık 3 aydır takip ederek rahatsız ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından sokakta bağıran Zeliha T.'nin ailesi aşağıya inerek yanına geldi. Taraflar arasında kavga çıkınca olaya polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER DRONLA TAKİP EDİLDİ

Kavga sırasında Burak G. ile Caner E. kaçmak istedi. Bölgeyi havadan inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, 2 şüpheliyi dronla takip etti. Takibin ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. Burak G. ile Caner E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Burak G.'nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Caner E.'nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından 1'er olmak üzere 3 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Burak G. ile Caner E. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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