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Eyüpsultan’da annesini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu

Eyüpsultan’da annesini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu
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EYÜPSULTAN’da Hasan Hüseyin K. (22), annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A.’yı (24) iki bacağından vurdu.

EYÜPSULTAN'da Hasan Hüseyin K. (22), annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A.'yı (24) iki bacağından vurdu. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli yakalandı.

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'nın ağabeyi Özkan A. (32) ve babası Hidayet A.'nın (56) önünde pompalı tüfekle bir el ateş etti. Ardından mahalledeki parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'nın sağ ve sol bacağına ruhsatsız tabancayla birer el ateş ederek yaraladı.

EYÜPSULTAN DEVRİYE EKİPLERİ YAKALADI

Olay yerinden kaçmaya çalışan Hasan Hüseyin K., bölgede devriye gezen Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Parkta yapılan incelemede ise 2 boş kovan, 1 tabanca fişeği ve 1 mermi çekirdeği bulundu.

ŞÜPHELİNİN 4 EMNİYETE GELİŞ KAYDI VAR

Polisin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin K.'nın, 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 4 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi. Gürkan A.'nın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Hasan Hüseyin K., 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Hasan Hüseyin K.'nın Gürkan A.'ya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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