Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum zararlı dijital içerikler için çalışma grubu kuruyor

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, internet üzerinden zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek için bir çalışma grubu oluşturacaklarını duyurdu.

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, "Şiddet, taciz veya istismara teşvik eden ifadeler ya da eylemleri tespit ettikleri anda dijital platformlardan bu içeriklerin kaldırılmasını talep etmek üzere bir çalışma grubu kuruyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Sheinbaum, grupta, Güvenlik ve Vatandaşı Koruma Sekreterliği, Dijital Dönüşüm Ajansı ve akademik kurumlardan uzmanların olacağını belirtti.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch da yaptığı açıklamada, grubun dijital platformlar için gereklilikler getiren bir tüzük üzerine çalışacağını aktardı.

Kaynak: AA