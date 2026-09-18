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Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu

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Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu Haber Videosunu İzle
Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, konserinde uğradığı taciz sonrası yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Bir kişinin kendisine defalarca yaklaştığını ve uyarılarına rağmen uzaklaşmadığını belirten Akalın, "Git dedim, gitmedi. İki kere yaptı, ben de iki kere itekledim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, olayın ardından korumalarına tepki göstermişti.

  • Demet Akalın, konserinde bir kişinin kendisine defalarca yaklaşması ve uyarılara rağmen uzaklaşmaması nedeniyle rahatsız oldu.
  • Akalın, konser sırasında korumalarına tepki göstererek bir kişiyi işaret etmiş ve "Alın şunu. Polise söyledim" demişti.
  • Akalın, olay anında kişiyi iki kez iteklediğini ancak sonucun değişmediğini belirtti.

Konserinde yaşadığı olayla gündeme gelen Demet Akalın, yaşananlara ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Bir kişinin kendisine defalarca yaklaştığını belirten Akalın, "Elleme, sıkma gibi bir şey yok fakat çok yakın temastaydı. Git dedim, gitmedi" ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA GELDİ, GİT DEDİM GİTMEDİ"

Demet Akalın, konser sırasında yaşanan ve büyük tepki gösterdiği olayla ilgili olarak basın mensuplarına konuştu.

Hayranlarının arasına indiği sırada bir kişinin kendisine yaklaşmasından rahatsız olduğunu belirten Akalın, olayın detaylarını anlattı.

Ünlü şarkıcı, "Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, 'Git' dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi" dedi.

KORUMALARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Demet Akalın, konser sırasında yaşanan olayın ardından korumalarına tepki göstermişti. Görüntülerde Akalın'ın bir kişiyi işaret ederek, "Alın şunu. Polise söyledim" dediği görülmüştü.

Yaşadığı olay sonrası oldukça sinirlenen Akalın'ın, "Her tarafımı elledi ya" sözleri de görüntülere yansımıştı.

OLAY SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Konser sonrası yaşananlarla ilgili konuşan Akalın, olayın kendisini rahatsız eden kısmının kişinin sürekli yaklaşması ve uyarılara rağmen uzaklaşmaması olduğunu ifade etti.

Akalın'ın açıklamasıyla birlikte konser sırasında yaşanan anların detayları yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com
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