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Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

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Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı
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İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek elle tacizde bulunan şüpheli, kaçarken girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle buna engel olmaya çalışan başka bir kişi arasında tartışma çıktı, taraflar birbirlerine tokat attı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi.

  • İstanbul Kağıthane'de 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında sokakta yürüyen M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edilip kalçasına dokunularak elle taciz edildi.
  • Kaçmaya çalışan şüpheli M.B.B., Sultan Selim Mahallesi'nde girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalanarak polisin gelmesi beklenirken alıkonuldu.
  • Şüpheliyi dövmek isteyen bir kişi ile buna engel olmaya çalışan başka bir vatandaş arasında tokat atma ve arbedeye varan kavga çıktı.

İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, kaçmaya çalışırken girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle buna engel olmaya çalışan başka bir kişi arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tokat attığı olayın ardından taciz şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

KADINI TAKİP EDİP ELLE TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olay, 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

Başka bir sokağa döndüğü sırada arkasından gelen şüphelinin kalçasına dokunduğunu belirten kadın, çığlık atarak tepki gösterdi. Kadının sesini duyan çevredeki vatandaşlar sokağa çıktı.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli M.B.B., girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekiler, şüphelinin kaçmasını engelleyerek polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın, şüpheliyi yakalayan vatandaşlara "Elinize sağlık" dedi. Tacize uğradığını belirten M.S. ise şüpheliye "Utan biraz" diyerek tepki gösterdi.

TACİZ ŞÜPHELİSİNİ DÖVMEK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Polis ekiplerinin gelmesi beklenirken bir kişi, şüpheliyi dövmek için üzerine yürüdü. Araya giren başka bir vatandaş ise "Neden dövüyorsun?" diyerek saldırıyı engellemeye çalıştı.

İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişinin tartıştığı kişiye tokat atması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, kimliği M.B.B. olarak belirlenen şüpheliyi cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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