Nepal, sosyal medyada sel mağdurlarına yönelik "taciz edici" yorumlara karşı harekete geçti

Nepal'de hükümet, sel felaketi sonrası yakınlarını arayan mağdurlara yönelik çevrim içi ortamda "taciz ve nefret söylemi içeren" yorum yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Siber Bürosundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada sel felaketi mağdurlarına yönelik çevrim içi ortamda nefret söyleminde bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığı, Başbakan Balendra Shah'ın uyarısının ardından bu şahısların tespiti için 10 kişilik ekip kurulduğu bildirildi.

Bu tür yorumlar yapanların adres ve telefon numaralarının belirlenmesi için sosyal medya hesaplarının incelendiği belirtilen açıklamada, şikayetçi olunmasa da polisin yeterli delil toplaması halinde yasal işlem başlatılabileceği uyarısında bulunuldu.

Sellerde kaybolan yakınlarını arayan Nepallilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili nefret söylemi içerikli yorumlarda bulunulması üzerine Başbakan Shah, açıklama yapmıştı.

Shah, sosyal medyadaki açıklamasında sel mağdurlarına yönelik "taciz edici" yorumlar yapanların suçlu olduklarını ve sonuçlarına katlanacaklarını, hükümetin bu kişilere müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştı.

Nepal yasalarına göre çevrim içi ortamda "istismar sayılan bazı eylemlerde" bulunan kişiler, 100 bin Nepal rupisi para cezası veya 5 yıla kadar hapse çarptırılabiliyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükselmişti. Kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sınıra yakın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 43'e çıkmıştı.

Kaynak: AA