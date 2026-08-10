Güney Koreli Yayıncıya Taksim'de Taciz

Beyoğlu'nda canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJenny, tacize maruz kaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan işlem başlatıldı.

Olay, Taksim'de yaşandı. Bir süredir İstanbul'da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, 'Burada arkadaşın var mı' diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadını taciz etti. Yaşananların withJENNY'nin devam eden canlı yayınına yansıması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.A.'yı (59) Sarıyer'de gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ise bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı