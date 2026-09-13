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İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti Haber Videosunu İzle
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti
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İspanyol televizyon kanalı RTVE muhabiri, Ceuta’daki göçmen krizini canlı yayında aktardığı sırada arkasından yaklaşan bir şahsın açık fiziksel tacizine uğradı. Kalabalığın arasında saha aktarımı yaptığı esnada yaşanan bu çirkin olay, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir infiale ve tepkiye neden oldu.

  • İspanya Devlet Televizyonu (RTVE) muhabiri, Ceuta kentinde göçmen krizini aktardığı canlı yayın sırasında bir kişi tarafından kalçasına dokunularak fiziksel tacize uğradı.
  • Muhabir, taciz anında bir anlığına irkilip arkasına dönmesine rağmen konuşmasını kesmeden yayına devam etti.

İspanya televizyonunda yayın esnasında yaşanan taciz olayı, izleyenlerde büyük tepkiye yol açtı. Kuzey Afrika’daki İspanya toprağı Ceuta kentinde yaşanan göçmen krizini aktaran İspanya Devlet Televizyonu (RTVE) muhabiri, canlı yayında fiziksel tacize uğradı.

"POLİS BÖLGEYİ KORUYOR" DERKEN TACİZ EDİLDİ

Kalabalığın önünde mikrofonu eline alarak bölgedeki temizlik çalışmalarını ve güvenlik önlemlerini aktaran kadın muhabir, "Polis ekipleri, Ulusal Polis ve Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) tüm bu bölgeyi koruma altında tutuyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yürütülen operasyonda..." cümlelerini kurduğu sırada, arkasından sokulan bir kişi tarafından kalçasına dokunularak taciz edildi.

BOZUNTUYA VERMEDEN YAYINA DEVAM ETTİ

Uğradığı taciz hamlesi üzerine bir anlığına irkilip arkasına dönen muhabir, profesyonelliğini koruyarak konuşmasını kesmedi. 

Yaşadığı şoku çabuk atlatmaya çalışan kadın gazeteci, durumu belli etmemeye gayret gösterip kameraya dönerek bölgedeki son durumu ve güvenlik güçlerinin müdahalesini aktarmaya devam etti.

İzleyenleri ve stüdyodakileri dehşete düşüren o anlar, canlı yayın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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