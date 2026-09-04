Bafra'da Taciz Şüphelisine Sokak Darbesi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, olayı fark eden vatandaş tarafından darbedildi. Esnafın araya girmesiyle olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Büyük Pazar Yeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak için pazara gelen kadını bir süre takip ederek taciz etmeye çalıştı. Durumu fark eden bir vatandaş, müdahale ederek şahsı darbetti.

Yaşanan arbede sırasında çevredeki esnafın araya girmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı