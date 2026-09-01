Haberler

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 25 sanığa hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen üçüncü duruşmaya, haklarında 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A'yı 16 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A'yı ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, sanık V.B.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasını ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan yaşı küçük tutuklu sanıklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası hükmü kuran heyet, hapisle cezalandırdığı B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K'nin tahliyesini kararlaştırdı.

"Cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan istismar" suçlarından hapis cezası verdiği C.T, E.K, F.D, Y.A, H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olay

Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlemiş ve Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

7 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü