Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu

Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkında çeşitli taciz iddiaları olan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül, önceki gün "Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizden bir bağı yok" diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in aksi konuştu. Sarıgül, "Yarın TBMM'ye dilekçemi vereceğim. İnşallah dava sonuçlanınca partimize döneceğim." dedi.
- Mustafa Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinin askıya alınmasını genel başkanla görüşerek kendisinin talep ettiğini ve dilekçesini yarın TBMM'ye vereceğini söyledi.
- Sarıgül, dava sonuçlandığında partiye döneceğini ve yargı önünde hesap vereceğini belirtti.
- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıgül'ün parti üyeliğinin sonlandırıldığını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiklerini açıklamıştı.
Taciz iddiaları nedeniyle günlerdir konuşulan Milletvekili Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Gazeteciler İsmail Dükel ve Hacı Yakışıklı'ya konuşan Sarıgül, Yeni Parti'den istifa süreciyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.
SARIGÜL: TBMM'YE DİLEKÇEMİ VERECEĞİM
Sarıgül, şunları söyledi: "Yarın TBMM'ye dilekçemi vereceğim. İnşallah dava sonuçlanınca partimize döneceğim. Yargı önünde hesabımı vereceğim. Cinsel saldırı iddiası olanlar 10-15 sene neden beklediler
Ben genel başkanımızla görüştüm, üyeliğimin askıya alınmasını kendim ricam ettim. Yarın TBMM'ye vereceğim. Ondan sonra geniş bir basın toplantısı yapacağım."
"YARGITAY'A BİLDİRDİK, SARIGÜL'ÜN PARTİMİZDE BAĞI YOK"
Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Sarıgül'ün parti üyeliğinin sonlandırıldığını Yargıtay'a kendilerinin bildirildiğini söylemişti. Özel, "Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizde bir bağı yok" demişti.