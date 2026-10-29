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Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu

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Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu
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Hakkında çeşitli taciz iddiaları olan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül, önceki gün "Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizden bir bağı yok" diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in aksi konuştu. Sarıgül, "Yarın TBMM'ye dilekçemi vereceğim. İnşallah dava sonuçlanınca partimize döneceğim." dedi.

  • Mustafa Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinin askıya alınmasını genel başkanla görüşerek kendisinin talep ettiğini ve dilekçesini yarın TBMM'ye vereceğini söyledi.
  • Sarıgül, dava sonuçlandığında partiye döneceğini ve yargı önünde hesap vereceğini belirtti.
  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıgül'ün parti üyeliğinin sonlandırıldığını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiklerini açıklamıştı.

Taciz iddiaları nedeniyle günlerdir konuşulan Milletvekili Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Gazeteciler İsmail Dükel ve Hacı Yakışıklı'ya konuşan Sarıgül, Yeni Parti'den istifa süreciyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.

SARIGÜL: TBMM'YE DİLEKÇEMİ VERECEĞİM

Sarıgül, şunları söyledi: "Yarın TBMM'ye dilekçemi vereceğim. İnşallah dava sonuçlanınca partimize döneceğim. Yargı önünde hesabımı vereceğim. Cinsel saldırı iddiası olanlar 10-15 sene neden beklediler

Ben genel başkanımızla görüştüm, üyeliğimin askıya alınmasını kendim ricam ettim. Yarın TBMM'ye vereceğim. Ondan sonra geniş bir basın toplantısı yapacağım."

"YARGITAY'A BİLDİRDİK, SARIGÜL'ÜN PARTİMİZDE BAĞI YOK"

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Sarıgül'ün parti üyeliğinin sonlandırıldığını Yargıtay'a kendilerinin bildirildiğini söylemişti. Özel, "Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizde bir bağı yok" demişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhallo.zusammen13:

ulan bunların hiç biri dogru söz konuşmayacaklarmı

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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

ne beklersin bu yolsuzlardan, işleri güçleri yalan dolan.

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Haber YorumlarıOnline Money:

kimse aralarına girmesin ve de yanliz bırakın ama kameralar açık olsun lutfen

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Haber YorumlarıOnline Money:

lutfen gitmesin CHP de ki parti üyelerinin ona ihtiyaci var hem de çok

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