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Tommy Robinson, 2 Daily Mail gazetecisini taciz ve tehditten suçlu bulundu

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İngiltere'de aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson, Daily Mail'deki 2 gazeteciye yönelik taciz ve tehditten suçlu bulundu. Mahkeme, gazetecilerden birinin güvenlik görevlisiyle korunduğunu, diğerinin tehditler nedeniyle evinden taşındığını belirtti; ceza 16 Aralık'ta açıklanacak.

İngiltere'de aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson, Daily Mail gazetesinde çalışan 2 gazeteciye yönelik "şiddet korkusuna yol açan tacizden" ve tehditten suçlu bulundu.

Başkent Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada jüri, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan 43 yaşındaki Robinson'ı, gazeteciler Andrew Young ve Jacob Dirnhuber'e yönelik iki ayrı taciz suçlamasından suçlu buldu.

Dava, Daily Mail ve MailOnline'ın Ağustos 2024'te, İngiltere'de Southport kentindeki üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından çıkan olaylar sırasında Robinson'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) tatil yaptığına ilişkin yayımladığı haberler üzerine açıldı.

Mahkemede, Robinson'ın söz konusu haberlerin ardından gazetecilerin ev adreslerini bulmak için özel dedektifler tuttuğu ve sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Gazetecilerden Young'ın güvenlik görevlisi tarafından korunmak zorunda kaldığı, Dirnhuber'in ise tehditler nedeniyle evinden taşındığı aktarıldı.

Robinson ise suçlamaları reddederek, haberlerde ailesinin bulunduğu yerin açıklanması nedeniyle korktuğunu savundu.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Frank Ferguson, kararın ardından yaptığı açıklamada, Robinson'ın sosyal medyayı silah olarak kullandığını ve 2 gazeteciyi ciddi şiddet korkusu yaşamalarına neden olan sistematik tacize maruz bıraktığını belirtti.

Hakkındaki cezanın 16 Aralık'ta açıklanması beklenen Robinson, o tarihe kadar kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere'de şiddet korkusuna neden olan taciz suçu, 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Suçun ırkçı veya dini nedenlerle ağırlaştırılmış olması durumunda ise bu süre 14 yıla kadar çıkabiliyor.

Kaynak: AA
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