Nablus'ta Filistinli esnaf, dükkanı önüne dikilen İsrail bayraklarıyla taciz ediliyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Mueyyed Hüseyin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yanı sıra evinin ve iş yerinin önüne İsrail bayrakları dikilerek taciz ediliyor.

Fanatik İsrailliler, Binyamin Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanların teşvikleriyle Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine saldırılarını sürdürüyor.

İşgal altıdaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Lubban eş-Şarkiyye köyü sakinlerinden Mueyyed Hüseyin de hem evinde hem ekmek teknesi dükkanında fanatik İsraillilerin ihlallerinden muzdarip.

AA muhabirine konuşan Filistinli Hüseyin, İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları kapsamında evinin ve dükkanının önüne İsrail bayrakları diktiğini ve dükkanını kapattığını söyledi.

Evi ve dükkanının hem Filistin hem İsrailli sürücülerin kullandığı Nablus-Ramallah yolu üzerinde yer aldığını belirten Hüseyin, "İsrailli yerleşimciler, gece saatlerinde tekrar gelerek binanın önüne bayraklar dikti." dedi.

Fanatik İsraillilerin polis korumasında gelerek dükkanını kapattıklarını dile getiren Hüseyin "İsrailli yerleşimciler dükkanımı çalıştırmama engel oldu." diye konuştu.

İsraillilerin bayrakları gece boyunca dikmeye devam ettiklerini anlatan Hüseyin, saatlerce bekledikten sonra ailesinin rızkı için dükkanını yeniden açmaya karar verdiğini dile getirdi.

İsrail ordusu ve polisi gelmeden kısa süre önce İsraillilerin geri dönerek kendisini taciz ettiklerini aktaran Hüseyin, "İsrail güçleri de Yahudi yerleşimcilerin burada kalarak bayrakları evimin ve dükkanımın önüne dikmelerine izin verdi." ifadelerini kullandı.

Filistinli Hüseyin, dükkanının önündeki İsrail bayraklarını göstererek "Bu manzara gün boyunca gözümüzün önünde duruyor." diyerek çaresizliğini dile getirdi.

İsraillilerin saldırılarının bayrak dikmekle sınırlı kalmadığını belirten Hüseyin, şunları aktardı:

"Yerleşimciler dükkanımı 4 kez soydu. Güvenlik kameraları hırsızlıkları kaydetti ve failler tespit edildi ancak hakkımı arayabileceğim, saldırganlardan hesap soracak kimseyi bulamadım."

Kalp hastası olduğunu ve ameliyat geçirdiğini anlatan Hüseyin, ellerini normal şekilde hareket ettiremediğini, bu durumun bayrakları kaldırmasını veya saldırılarla başa çıkmasını daha da zorlaştırdığını belirtti.

Önüne yerleştirilen bayraklara rağmen dükkanını açık tutmaya devam eden Filistinli esnaf, işi bırakmanın kendisi için bir seçenek olmadığını, dükkanın hem kendisi hem ailesi için geçim kaynağı olduğunu yineledi.

Fanatik İsraillilerin Lubban eş-Şarkiyye köyüne saldırıları

Lubban eş-Şarkiyye Köy Konseyi Başkanı Yakub Uveys de Hüseyin'in yaşadıklarının münferit olmadığını belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye yönelik saldırılarında zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçileri, yoldan geçenleri ve evleri hedef aldığını söyledi.

Ana yoldaki evlerin ve binaların önüne bayrak dikilmesine tepki gösteren Uveys, İsrailli kalabalık bir grubun çok sayıda bayrak dikerek evlerin ve köydeki bir dinlenme alanının girişlerini fiilen kapattığını aktardı.

Saldırıların köyün çeşitli yerlerinde tekrarlandığını, zeytin ağaçlarını, tarım arazilerini, yoldan geçenleri ve evleri hedef aldığını kaydeden Uveys, Lubban eş-Şarkiyye sakinlerinin bu saldırılarla sadece zeytin hasadı mevsiminde değil yıl boyunca karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Nablus-Ramallah arasındaki bu yol üstünde bulunan köy okullarının da saldırılara maruz kaldığı bilgisini veren Uveys, İsraillilerin ayrıca öğrencileri taciz ettiğini, İsrail ordusunun da bazı öğrencileri gözaltına aldığını ifade etti.

Uveys, Lubban eş-Şarkiyye köyünün girişinin sürekli İsrailliler tarafından kapatıldığını, İsrail askerlerinin de geçici sürelerle yolu kapatarak kontrol noktaları oluşturduğunu kaydetti.

Köyün güney kesiminde de zeytin ağaçları, çiftçiler ve yoldan geçenlerin saldırılara maruz kaldığını aktaran Uveys, Filistinlilerin arazilerine erişim ve bakım konusunda sık sık zorluklarla karşılaştıklarından söz etti.

Nablus ve Ramallah arasındaki ana yol üzerinde bulunan Lubban eş-Şarkiyye, yerleşim yerleri ve karakollarla çevrili bir Filistin köyü.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden 4 Ekim'de yayımlanan raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 14 bin 742 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistin'in resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da, 194 yerleşim yeri ve 400 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli yaşıyor.

Kaynak: AA