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İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı

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İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı Haber Videosunu İzle
İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı
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Hindistan'da, İsrailli bir kadın turistin ziyaret ettiği turistik bölgede dört erkeğin müstehcen ve uygunsuz sözlerine maruz kaldığı iddia edildi. Kadının kaydettiği görüntülerin internette yayılmasının ardından harekete geçen polis, özel ekip kurdu. Kimlikleri teknik incelemelerle belirlenen 21 ile 25 yaşlarındaki 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

  • Hindistan'da İsrailli bir kadın turiste yönelik müstehcen ve uygunsuz ifadeler kullanıldığı görüntülerin polisin dikkatine ulaşmasıyla olay ortaya çıktı.
  • Polis, şikayet beklemeden re'sen inceleme başlatarak görüntüler, teknik veriler ve istihbarat üzerinden şüphelilerin kimliğini belirledi.
  • Olayla ilgili 25 yaşındaki Mohammad Farhan, 21 yaşındaki Mohammad Asim, 24 yaşındaki Farhan ve 22 yaşındaki Akhtar Ali gözaltına alınarak tutuklandı.

İsrailli kadın turistin Hindistan gezisi sırasında yaşadığını öne sürdüğü olay polis operasyonuyla sonuçlandı. Hindistan'da çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, dört şüphelinin kimliğini belirledi.

TURİSTİ HEDEF ALAN SÖZLER KAMERAYA YANSIDI

Olay, Hindistan'da meydana geldi. Beyaz görünümü nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelen bölgede bulunan İsrailli kadın turist, çevresini görüntülemeye başladı. Emniyetin aktardığı bilgilere göre bu sırada bölgede bulunan bazı kişiler, kadın turiste yönelik müstehcen ve uygunsuz ifadeler kullandı. Yaşananların görüntülere yansıması olayın polisin dikkatine ulaşmasını sağladı.

POLİS ŞİKAYET BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Görüntüleri inceleyen polis, kadının ayrıca şikayette bulunmasını beklemeden re'sen inceleme başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. Ekipler, görüntülerin yanı sıra teknik veriler ve elde edilen istihbarat üzerinde çalışma yaptı. Yürütülen incelemelerin ardından şüphelilerin izine ulaşıldı.

4 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TEK TEK BELİRLENDİ

Polis, olaya karıştığı iddia edilen kişilerin 25 yaşındaki Mohammad Farhan, 21 yaşındaki Mohammad Asim, 24 yaşındaki Farhan ve 22 yaşındaki Akhtar Ali olduğunu açıkladı. Dört şüphelinin de aynı bölgede yaşadığı tespit edildi.  Polis ekipleri operasyon düzenleyerek dört kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İsrailli kadın turiste yönelik sözleriyle ilgili sorgulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dört şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı ve şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com
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