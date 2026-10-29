Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında C.D. isimli şüpheli ifade verdi. Savcılık ifadesinde, lise öğrencisiyken katıldığı gençlik kamplarında Sarıgül ile tanıştırıldığını, daha sonra belediyede çalışmaya başladığını ve Sarıgül'ün kendisi ile bazı çalışma arkadaşlarına cinsel amaçlı müdahalelerde bulunduğunu ifade etti. C.D., "Biz de yaşımızın küçük olması, iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık. Mustafa Sarıgül kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri direkt sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE LİDER OLACAKSINIZ DİYEREK İNANDIRIRLARDI"

2004 yılında Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde elektronik bölümünde okuduğunu, babasının aracılığıyla Şişli Belediyesi'nde staj yapmaya başladığını anlatan C.D., "Mustafa Sarıgül'ün gençlik kamplarından sorumlu dönemin muhtarı A.S.'ydi. A.S. lise öğrencilerini liderlik kampı altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlere lider olacaksınız, yüksek mevkilere geleceksiniz diyerek inandırır, gençlik kampları altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlik kampları, Uludağ'da bir otelde, Şile'de Şişli Belediyesinin kampında ve Kumburgaz'daki otelde düzenlenirdi. Kumburgaz'daki gençlik kampına iki üç kez katıldım" şeklinde konuştu.

Kamplarda öğrencilere marşlar ezberletildiğini ve çeşitli vaatlerde bulunulduğunu iddia eden C.D., "O dönem biz de genç olduğumuz için bu marşlardan etkilenirdik. Sarıgül'ün karşısına çıktığımızda bağırarak ben ve arkadaşlarım bu marşları tek tek söylerdik, Sarıgül de masaya vurarak 'Sen lidersin, cumhurbaşkanı sen olacaksın' derdi. Çocuklar da heyecana kapılıp Sarıgül ile samimi olmak isterlerdi" dedi.

"MASAJ YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde çalışanları odasına çağırdığını ve kendisine masaj yaptırdığını iddia eden C.D., kendisinin de bu olaylara maruz kaldığını ileri sürdü. C.D., ifadesinde, "Mustafa Sarıgül belediye başkanı olduğu zaman birçok kişiyi masaj yaptırmak için odasına çağırırdı. Mustafa Sarıgül'ün yanında bulunan koruması H.H. de Mustafa Sarıgül'ün fiziki saldırılarına maruz kalan arkadaşımızdır. Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanı olup, güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına çağırırdı. Yatak odasında duşa kabin ve yatak bulunurdu, içeriye çağırdığı kişilere kendine masaj yaptırırdı. Ben ve H. arkadaşım da birlikte girer kendisine masaj yapardık. Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün kendilerine yönelik sözlerini de aktaran C.D., "Kendisi odaya girdiğimizde 'Dokunun çocuklar, dokunun, hadi bakayım' derdi. Biz de yaşımızın küçük olması, iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık. Mustafa Sarıgül gençlik kampında liseli öğrencileri kendine rol model olarak gösterdiği için vaatlerine inanırdık. Kendisine masaj yapmaktan ben zevk almazdım" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün isteklerini yerine getirmeyen çalışanların başka görevlere gönderildiğini öne süren C.D., "Mustafa Sarıgül tabiri caizse korku imparatorluğu kurarak kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri direkt doğrudan sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi" dedi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN KENDİSİNE ANLATTIKLARINI AKTARDI

C.D., Sarıgül'ün yanında çalıştığını söylediği M. isimli temizlik görevlisinin de kendisine bazı olaylar anlattığını iddia etti. M.'nin bir gün üzgün şekilde yanına geldiğini öne süren C.D., ifadesinde, "M. isimli kadın o dönem üzüntülü bir şekilde yanıma geldi. Kendisi de Mecidiyeköy'de ikamet etmekteydi. Üzgün bir şekilde artık dayanacak bir gücünün kalmadığını, çalışmak istemediğini ifade etmişti. Mustafa Sarıgül'ün zorla talimat vererek B.Ö. ile cinsel ilişkiye girmesine zorunlu tuttuğunu, B.Ö ile M. cinsel ilişkiye girdiğinde kapıdan izlediğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

10 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı