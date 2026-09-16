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Eyüpsultan’da annesini taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı bacaklarından vurdu

Eyüpsultan’da annesini taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı bacaklarından vurdu
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Eyüpsultan’da bir kişi, annesini taciz ettiğini iddia ettiği şahsı silahla bacaklarından vurdu.

Eyüpsultan'da bir kişi, annesini taciz ettiğini iddia ettiği şahsı silahla bacaklarından vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile buluşmaya çalıştı. Parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'yı bacaklarından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırı sonucu yaralanan Gürkan A.'ya olay yerinde müdahale etti. Yaralı adam ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise kısa sürede polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Hasan Hüseyin K.'nin, 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 4 kaydı; Gürkan A.'nın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Hasan Hüseyin K.'nin 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde Hasan Hüseyin K.'nin silahını çekerek karşısındakini vurduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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