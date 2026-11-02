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Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı

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Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
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Milli voleybolcu Ece Hitayca, kendisini dijital platformlar üzerinden ısrarla takip ederek rahatsız ettiğini belirttiği Taner K. hakkında şikayetçi oldu. Mahkemenin verdiği 2 aylık uzaklaştırma kararına rağmen paylaşımlarına devam ettiği öne sürülen kişi hakkında 3 ila 10 gün arasında zorlama hapsi talep edildi.

  • Kuzeyboru'da forma giyen 22 yaşındaki milli voleybolcu Ece Hitayca, kendisini uzun süredir rahatsız ettiğini belirttiği Taner K. hakkında yargıya başvurdu.
  • İstanbul Aile Mahkemesi, Taner K. hakkında 2 ay süreyle iletişim yoluyla rahatsız etme, tehdit, hakaret ile ev ve iş yerine yaklaşma yasağı içeren tedbir kararı verdi.
  • Taner K.'nin TikTok'ta kendi adıyla Ece Hitayca'nın adını kalp simgesiyle birleştirdiği herkese açık bir profil oluşturduğu öne sürüldü; avukatı 6284 sayılı Kanun kapsamında 3 ila 10 gün zorlama hapsi talep etti.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da forma giyen 22 yaşındaki milli voleybolcu Ece Hitayca, kendisini uzun süredir rahatsız ettiğini belirttiği Taner K. hakkında yargıya başvurdu. Hitayca, söz konusu kişinin hesaplarını ısrarla takip ettiğini ve aralarında romantik bir ilişki varmış izlenimi oluşturan paylaşımlar yaptığını belirterek şikayetçi oldu. Genç voleybolcunun başvurusu üzerine mahkeme tarafından tedbir kararı verildi ancak bu kararın da ihlal edildiği öne sürüldü.

MAHKEMEDEN 2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI

Psikolojik şiddete maruz kaldığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini bildiren Ece Hitayca'nın başvurusu üzerine İstanbul Aile Mahkemesi, Taner K. hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı verdi. Karar kapsamında söz konusu kişinin milli voleybolcuyu iletişim araçlarıyla rahatsız etmesi, tehdit ve hakarette bulunması, evine ve iş yerine yaklaşması yasaklandı.

İSMİNİ KALP SİMGESİYLE BİRLEŞTİRİP PROFİL AÇTI

Mahkemenin kararına rağmen Taner K.'nin TikTok üzerinden paylaşımlarını sürdürdüğü bildirildi. Söz konusu kişinin kendi adıyla Ece Hitayca'nın adını kalp simgesiyle birleştirerek herkese açık bir profil oluşturduğu öne sürüldü. Bu gelişme üzerine genç voleybolcunun avukatı, tedbir kararının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu.

10 GÜNE KADAR ZORLAMA HAPSİ İSTENDİ

Hitayca'nın avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesine sunulan dilekçede, Taner K.'nin dijital platformlar üzerinden takip ve rahatsız etme davranışlarını sürdürerek milli voleybolcu üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi. Avukat, 6284 sayılı Kanun kapsamında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanmasını talep etti. Tedbir kararına uyulmasını sağlamayı amaçlayan talebe ilişkin mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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