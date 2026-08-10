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Şehit Ege Süleyman Görece Manisa'da dualarla anıldı

Şehit Ege Süleyman Görece Manisa'da dualarla anıldı
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, şehadetinin üçüncü yılında memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen hayır programında dualarla anıldı. Programa kaymakam, dernek başkanı, şehit aileleri ve gaziler katıldı; Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Dernek açıklamasında şehidin hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 21 Temmuz 2023 tarihinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, şehadetinin üçüncü yılında memleketi Manisa'da dualarla anıldı.

Şehit Ege Süleyman Görece için ailesi tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi'nde hayır programı düzenlendi. Programa Saruhanlı Kaymakamı Fatih Özcan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda şehit Ege Süleyman Görece için dualar edilirken, Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin ailesi ve yakınları, programa katılanlarla bir araya geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, şehit Görece'nin hatırasının daima yaşatılacağı belirtilerek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Ege Süleyman Görece'nin hatırası daima yaşayacak, emaneti emanetimiz olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anılırken, şehit Ege Süleyman Görece'ye Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır ve metanet dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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