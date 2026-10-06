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Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

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Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Haber Videosunu İzle
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
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İlk kez buluştuğu erkeğin araba içerisinde kendisini taciz ettiğini iddia eden genç kadının gözyaşları içindeki paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Şahsın kendisine çiçek aldıktan sonra mahrem bölgelerine dokunmaya çalıştığını söyleyen genç kadının videosunun altına "Asla dokunamaz ama sen niye araca biniyorsun?", "Savcılık yerine neden sosyal medyaya şikayet ediyorsun?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İlk kez bir araya geldiği erkek tarafından araç içerisinde tacize uğradığını iddia eden genç bir kadın, yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı.

"ÇİÇEK ALDI DİYE MAHREM BÖLGELERİME..."

İlk buluşmada şahsın kendisine çiçek aldığını belirten genç kadın, sonrasında araç içerisinde fiziksel temasa maruz kaldığını ifade etti. Yaşadığı duruma isyan eden kadın, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Adamı hiç tanımıyorum. Çiçek aldı diye benim özel ve mahrem bölgelerime dokunma hakkı elde ettiğini düşünüyor."

"SEN NİYE ARACA BİNİYORSUN?"

Videonun kısa sürede viral olmasının ardından gönderinin altına binlerce yorum yapıldı. 

  • Çiçeği eve kadar neden getirdin peki?
  • Sinirlenmişsin, evet haklısın... Asla dokunamaz ama sen niye araca biniyorsun?
  • Savcılık yerine neden sosyal medyaya şikayet ediyorsun?

Görüntülerin ardından konunun adli mercilere intikal edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com
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