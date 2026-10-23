Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü

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Rusya'da bir minibüste yaşanan taciz olayı, sokak ortasında kavgaya dönüştü. Küçük yaştaki bir kızın yanında uygunsuz hareketlerde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcu, bir kadın tarafından minibüsten indirilerek darbedildi.

KÜÇÜK KIZIN YANINDAKİ HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Rusya'da meydana gelen olay, minibüsteki bir yolcunun davranışları nedeniyle başladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, minibüste bulunan bir erkeğin küçük yaştaki bir kızın yanında cinsel içerikli uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Görgü tanıkları, adamın çocuğun yanında uygunsuz hareketler yaptığını öne sürdü. Durumu fark eden bir kadın, erkek yolcuya tepki gösterdi ve kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.

ADAMI MİNİBÜSTEN İNDİRİP YUMRUKLADI

Kadın, minibüste tartıştığı erkeği araçtan indirerek hesap sormaya devam etti. Öfkesine hakim olamayan kadın, sokakta karşı karşıya geldiği adama birkaç kez yumruk attı. Kadının erkeği darbettiği anlar kameraya yansıdı. Yayımlanan görüntülerde, erkeğin kaldırımda bulunduğu sırada kadının fiziksel müdahalesine maruz kaldığı görüldü.

DİĞER YOLCULAR KAVGAYA MÜDAHALE ETMEDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, minibüste bulunan diğer yolcular yaşanan tartışmaya ve ardından çıkan kavgaya müdahale etmedi. Kadının erkek yolcuya yönelik tepkisi sokakta devam ederken minibüs şoförü de olayın sona ermesini bekledi. Şoför, kavga bittikten sonra kadın yolcuyla birlikte yoluna devam etti.

Kaynak: Haberler.com