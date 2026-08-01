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Kocaeli’de kız öğrenciye taciz iddiasıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şüpheli kişinin C.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmişti. Şüpheli C.A. emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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