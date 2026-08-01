Kocaeli’de kız öğrenciye taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahsın kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şüpheli kişinin C.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı