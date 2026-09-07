Kalabalıkta kadını taciz etti! Hesaba katmadığı biri vardı

Hindistan'da kalabalık bir noktada yaşanan olay tepki çekti. İnsanların arasında yürüyen bir kişi, önünden geçen kadını taciz ederek yoluna devam etti.

TACİZİ FARK EDİNCE SESSİZ KALMADI

O sırada çevrede bulunan bir adam, kadına yönelik tacizi fark etti. Yaşananlara kayıtsız kalmayan adam, tacizcinin karşısına çıkarak sert tepki gösterdi.

İkili arasında yaşanan gerginlik sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da olayın yaşandığı noktada toplandı.

TACİZCİYİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

Kadına yönelik tacize müdahale eden adam, tacizcinin bölgeden uzaklaşmasını sağladı. Tacizci kalabalığın arasından ayrılırken adam da bir süre peşinden giderek tepkisini sürdürdü.

Kaynak: Haberler.com