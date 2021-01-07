SİYASET HABERLERİ

Siyaset - Bugün
ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur
Siyaset - Bugün
GÜNDEM / 7 Ocak 2021
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, eski stadyum alanı millet bahçesi ve kentsel dönüşüm proje alanı ile eski otogar küçük sanayi bölgesi...
Siyaset - Bugün
Eski ABD Başkanı Bush, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgali karşısında dehşete düştüğü açıklaması yaptı
Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirterek, seçimden bu yana bazı siyasetçilerin pervasızca davranışlarına, ABD'nin kurumları ve geleneğine saygısızca yaklaşımlarına tanıklık ettiklerini belirtti.
Siyaset - Bugün
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması
ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, şunları kaydetti: "ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor.
Siyaset - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2021
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.
Siyaset - Dün
CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
Özel, açıklamasında, Bahçeli'nin Gezi Parkı olayları sırasında hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğine dair sözlerine de yer verdi. Bahçeli'nin o günkü söylemleriyle bugünkü söylemleri arasında taban tabana zıt bir siyaset olduğunu öne süren Özel, insanların dün "ak" dediğine bugün "kara" diyen bir anlayışa nasıl inanacağını sordu.
Siyaset - Dün
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı
Siyaset - Dün
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Bozay, DEİK "Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" web konferansında konuştu Açıklaması
Bozay, "Diplomasi ve görüşmeler yoluyla çözüm ilkemizden ve egemenliğimizden taviz vermeden çok yoğun bir diplomasi yürütülecek. Marta hazırlanacak raporda Türkiye-AB İlişkilerinin geleceğine ilişkin de çıkarımların olması gerekiyor. Bu ilişkilerin yine sadece siyaset ve dış politika döngüsü içinde şekillendirilmemesinin vurgulanması önemli.
Siyaset - Dün
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Siyaset - Dün
AK Parti'den Sağlar, Başbuğ ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Bu örneklerin, Türkiye'nin 97 yıllık kazanımlarını hazmedemeyenlerin bulunduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokrasi tarihimizde siyaset, darbelerle her dönem inkıtaya uğratılmıştır.
Siyaset - Dün
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten "Başkan Vekilliği kurası" açıklaması Açıklaması
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, yarın gerçekleşmesi beklenen ve Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimine ilişkin, "Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır.
Siyaset - Dün
ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir
Çalışmada Amerikan siyasetine genellikle erkekler hakim olduğu için politikacıların kendilerini kanıtlamak için kampanya yaparken geleneksel erkekliği ön plana çıkarma eğiliminde olduğuna dikkat çekildi.
Siyaset - Dün
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Pandemi döneminde Türk bankacılık sistemi iyi bir sınav verdi, teknolojik altyapısının gelişkinliğini gösterdi"
Siyaset - Dün
Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ise görevi sırasında yaptıklarının yargılamaya konu olamayacak konular olduğunu savunarak "Ben siyaset yaptım, sorunların çözümüne katkı sağlamak istedim.
Siyaset - Dün
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Türkiye'nin sinir uçlarını tahriş ve tahrip etmek niyetiyle müsait ortam yoklayan mihrakların iç barış ve toplumsal huzuru kirli bir senaryo çerçevesinde bozma teşebbüslerinin gözlerinden ve dikkatlerinden kaçmadığını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: "Kaos failleri ile kargaşa figüranları son kozlarını oynamak için tekrar nifak sahnesine çıkmışlardır. Bu kapsamda tezahür eden vahim gerçekler tüm çarpıcılığıyla ortadadır. Aziz milletimizin milli ve manevi hassasiyetleriyle ters düşmüş kör ideolojiler ve köhne siyasi kesimler emperyalizmin kurşun askerliğine soyunmuşlardır. Başörtüsü meselesinin mutabakatla çözülmesini hala kabullenemeyen, bir türlü hazmedemeyen çorak ve çürük siyasi zihniyetlerin inanç ve insan haklarına tahammülsüzlükleri maalesef yeniden nüksetmiştir. Adaleti kıyafette arayan, ahlakı şekilde araştıran, üstelik insani haslet ve imani haysiyetle açıktan çatışan zorbaların başörtüsü nefretleri ilkel ve ilkesiz bir anlayışın göstergesidir." Bahçeli, demokrasi ve özgürlük istismarının kaldıracıyla güç bela ayakta duran ayıplı siyaset temsilcilerinin zillet ve rezalet çukuruna artık iyice gömüldüklerinin belirterek, "Türk milleti, mayaları ve meşrepleri lekeli güruhun gizil ve gizli amaçlarını ferasetle tefrik ve tespit etmiştir.
Siyaset - Dün
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, soruları yanıtladı Açıklaması
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Hiçbir zaman siyaset düşünmedim, düşünmeyeceğim. Mizacen de, birikim itibarıyla da bunun gereğini yapabilecek biri olmadığımı düşünüyorum.
Siyaset - Dün
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesine Azerbaycan Devlet Madalyası verildi
KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı İsmayıl'ın, Azerbaycan hakkında objektif bilgilerin uluslararası arenada yaygınlaştırılması, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği hizmetten dolayı Azerbaycan Devlet Madalyası ile ödüllendirildiği belirtildi.
Siyaset - Dün
Son dakika haber: Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'ne yasal yollardan rektör atanmış, konu kapanmıştır
'OYUNLARI İSABETLE BOZULACAK' Bahçeli, başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Her zamanki gibi oyunları isabetle bozulacaktır. Bu konuda CHP nerede durduğunu netleştirmeli, dürüst ve pürüzsüz hareket edecek siyasi erdemi gösterebilmelidir. Çünkü CHP'nin olduğu her yerde hizip, husumet ve huzursuzluk vaki bir çarpıklık olarak belirginlik kazanmaktadır. Zillet ittifakının söylemleri, siyaset metotları, kamuoyuyla ilişkileri ve irtibat kanalları sakat ve sancılıdır.
Siyaset - Dün
Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'ne yasal yollardan rektör atanmış, konu kapanmıştır.
'OYUNLARI İSABETLE BOZULACAK' Bahçeli, başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Her zamanki gibi oyunları isabetle bozulacaktır. Bu konuda CHP nerede durduğunu netleştirmeli, dürüst ve pürüzsüz hareket edecek siyasi erdemi gösterebilmelidir. Çünkü CHP'nin olduğu her yerde hizip, husumet ve huzursuzluk vaki bir çarpıklık olarak belirginlik kazanmaktadır. Zillet ittifakının söylemleri, siyaset metotları, kamuoyuyla ilişkileri ve irtibat kanalları sakat ve sancılıdır.
Siyaset - Dün
Borsa rekor seviyeyi gördü
Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu'nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.
Siyaset - Dün
Pakistan'dan AB ve BM'ye Keşmirli insan hakları aktivistinin serbest bırakılması için girişimde bulunma çağrısı
Açıklamada, Pakistan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'e ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, Andrabi'ye, eşine ve arkadaşlarına yönelik sözde suçlamaların düşürülmesi, uygun yasal koruma sağlanması ve bölgede tutuklu tüm siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması için çağrıda bulunduğu kaydedildi.
Siyaset - Dün
Eğitim-Bir-Sen: " Boğaziçi'nden Gezi çıkaramayacaksınız"
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atama üzerinden kimi kesimlerin öncülüğünde; algısal tepki ve eylem kapasitesi oluşturulmak ve harekete geçirilmek istenmektedir. Karşı çıkanlar, tepki verenler, eyleme çağıranlar ve eylemi yapanlar, sözde demokratik sosyal hukuk devletine, demokrasi kültürüne, özgürlükçülüğe, sivil siyasete önem verdiğini iddia etseler de aslında kendilerinden olmayan ve kendileri gibi düşünmeyenlerin Anayasal ve yasal güvenceler zemininde siyaset hakkını kullanmasından da düşünce ve fikir özgürlüğünden de rahatsızlar.
Siyaset - Dün
Körfez'deki güç dengesinde yeni oyun kurucu Katar mı?
Katar ablukasına gelinen süreç 2010'lu yıllarda Ortadoğu siyasetinde yükselen Körfez bölgesi, uzun bir dönem boyunca önemli bir işbirliği platformunu ve ortak siyaset kültürünü yansıtan KİK ile bölgesel örgütlenme açısından da önemli bir mesafe kat etti.
Siyaset - Dün
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
Siyaset - Dün
Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı
Bir son dakika haberine göre Borsa, güne yüzde 0,81'lik yükselişle başladı.
Siyaset - Dün
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı"
Siyaset - Dün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın
Siyaset - Dün
Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
Analistler, ABD Senatosunda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağının ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.
Siyaset - 05.01.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2021
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katılacak.
Siyaset - 05.01.2021
Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim
Siyaset - 05.01.2021
Siyaset - 05.01.2021
YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla ilgili açıklama
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yükseköğretim sisteminde önemli bir yeri bulunan Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ataması yapılmasından sonra, yazılı ve görsel medya ile iletişim kanallarında yer alan çeşitli değerlendirmeler dolayısıyla bir açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretimde hem ulusal hem de uluslararası ölçekte başarılı ve saygın bir üniversitemizdir. Nitekim bu başarısı dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi, YÖK tarafından yükseköğretim sistemine kazandırılan 'Araştırma Üniversitesi' kategorisine alınmış, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da desteklenmiştir. Nitekim Boğaziçi Üniversitesi'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca bu üniversiteye; 2020 yılı başında öngörülen ödeneklere ilaveten yıl içinde proje desteği olarak toplam 50 milyon ek ödenek daha tahsis edilmiştir. Yine YÖK tarafından benimsenen kalite ve başarıyı ödüllendirme anlayışı çerçevesinde 'YÖK Gelecek Projesi'nde de Boğaziçi Üniversitesi'ne 'kritik teknolojiler' kapsamındaki alanlarda 2020 yılındaki cari usulde tahsis edilen kadrolara ilave olarak 'ek öğretim üyesi atama izni' verilmiştir. YÖK 100/2000 Projesi kapsamında da üniversite tarafından seçilen doktora öğrencileri bu proje dahilinde araştırmalarını sürdürmektedir. Ülkemizin bir değeri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin bu başarı çizgisinin daha ileri bir düzeye yükseltilmesi ve araştırma yönünün güçlendirilmesi hepimizin ortak bir arzusu olup bu amaçla verilen destekler sürmektedir" denildi. 'MELİH BULU, DİĞER ADAYLAR GİBİ REKTÖRLÜK BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMAKTADIR' Boğaziçi Üniversitesi rektörünün görev süresinin sona erecek olması dolayısıyla yeni rektörün atanması süreci, aynı durumdaki diğer üniversitelerin rektör atama süreçlerinde olduğu gibi, ilgili mevzuat çerçevesinde başlatıldığı ve başvuruda bulunan adayların Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu atama süreci 02 Ocak 2021 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanımız tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla tamamlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Bir üniversiteye rektör (adayı) olabilmek için, eski veya yeni hiçbir mevzuatımızda ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma gibi bir koşul aranmamıştır. Nitekim Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır. Ayrıca akademik çevrelerde gayet iyi bilinmektedir ki ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin başarılı üniversitelerinde de genelde başka üniversitelerden rektör adayı aranmakta ve atanmaktadır. Dolayısıyla bir üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın, akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanan adayın akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin yedi yılını atandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamış olduğu, yani rektör olarak atandığı üniversite tarafından akademisyen olarak yetiştirilmiş olduğu da unutulmamalıdır. Diğer taraftan sadece son yıllarda değil, geriye doğru uzun yıllar boyunca bu tarz atamaların pek çok sayıda örneği de sistemde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun idari tecrübesi bağlamında atanmadan önce İstinye Üniversitesi'nde kurucu rektör, Haliç Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptığı ve Şehir Üniversitesi'nde dekanlık vazifesinde bulunduğu da hatırlanmalıdır" ifadelerine yer verildi. 'ATAMA SÜRECİ SONRASINDAKİ PERFORMANS DAHA ÖNEMLİDİR' Açıklamada, bir üniversitenin başarısı için rektör atama şeklinin elbette önemli olduğu fakat atama süreci sonrasındaki performansın daha da önemli olduğu belirtilerek, "Ülkemizde maalesef, üniversite rektörü atanması, meselenin hem başlangıcı hem sonucu olarak görülmektedir. YÖK olarak bu yanlış kanaati hesap verebilirlik kültürü ikame ederek kırmaya çalışıyor ve son senelerde bu maksatla üniversitelerimizin başarı karnelerini yayımlıyoruz. Akademik çevrelerin, kamuoyunun ve hatta siyasetin dikkatini ve eleştirisini bu noktada yoğunlaştırması, yükseköğretimde kalite çıtasını yükseltme çabasına katkı sağlayacaktır.
Siyaset - 05.01.2021
YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü atamasıyla ilgili açıklama Açıklaması
YÖK'ün bu yanlış kanaati hesap verebilirlik kültürü ikame ederek kırmaya çalıştığı, son senelerde bu maksatla üniversitelerin başarı karnelerinin yayımlandığı aktarılan açıklamada, akademik çevrelerin, kamuoyunun ve hatta siyasetin dikkatini ve eleştirisini bu noktada yoğunlaştırmasının yükseköğretimde kalite çıtasını yükseltme çabasına katkı sağlayacağı vurgulandı.