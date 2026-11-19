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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin otomotiv sektörüne yönelik hazırladığı yeni düzenlemenin Türkiye’yi dışarıda bırakmaması çağrısında bulundu. Bolat, Gümrük Birliği’yle kurulan ortak üretim yapısının nihai düzenlemede tanınmasını talep etti.

“MESELE YALNIZCA MONTAJ DEĞİL”

Bolat, “Made in EU” tartışmasının yalnızca bir aracın montajının nerede yapıldığıyla ilgili olmadığını vurguladı. Bakan, düzenlemenin Avrupa’nın kendi sanayi tabanını nasıl tanımlayacağını, rekabet gücünü nasıl koruyacağını ve şirketlerin onlarca yılda kurduğu üretim ağlarını sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyeceğini söyledi.

Gümrük Birliği sayesinde Avrupa’dan gelen yatırım, mühendislik, makine ve parçaların Türkiye’nin üretim kapasitesiyle birleştiğini anlatan Bolat, Türkiye’de üretilen araçların yeniden Avrupa ve dünya pazarlarına sunulduğunu belirtti. Bolat, bu nedenle Türkiye’de üretilen birçok aracın Avrupa’yla bütünleşmiş bir üretim zincirinin ürünü olduğunu ifade etti.

ANKARA’NIN TASLAKTA 3 İTİRAZI VAR

Bolat, AB’nin Sanayi Hızlandırma Yasası taslağındaki 3 maddeye dikkat çekti. Bakanın itiraz ettiği maddeler, montajın AB sınırları içinde yapılması şartı, Türkiye’nin şirket filolarına yönelik desteklerin dışında kalması ve karbon emisyonu kurallarında “Made in EU” ölçütlerinin dar tutulması oldu. Bolat, Türkiye’nin talebinin, 30 yıllık Gümrük Birliği’yle kurulan ortak üretim yapısının nihai düzenlemede tanınması olduğunu söyledi.

OTOMOTİV TİCARETİ 54,3 MİLYAR AVRO

Zirvede paylaşılan verilere göre 2025'te Türkiye ile AB arasındaki 204 milyar avroluk ticaretin 54,3 milyar avrosunu otomotiv oluşturdu. Türkiye’de üretilen yaklaşık 1,45 milyon aracın yüzde 71'i, Avrupalı üreticilerin doğrudan ya da ortak yatırımlarıyla üretildi. Araç üretiminde kullanılan parça ve bileşenlerin yüzde 55'i AB’den ithal edildi.

2035'TE 41 MİLYAR AVROLUK İHRACAT RİSK ALTINDA

Zirvede sunulan senaryoya göre Türkiye’nin düzenlemeye tam olarak dahil edilmemesi halinde 2035'e kadar Türkiye’de 20 milyar avroluk, AB’de ise 21 milyar avroluk otomotiv ihracatı risk altına girebilir. Aynı senaryoda Avrupa’da araç ve parça maliyetlerinin yüzde 4 ila 9 artabileceği öngörülüyor.

HİBRİT ARAÇ SORUŞTURMASINA DA DEĞİNDİ

Bolat, Avrupa Komisyonu’nun 30 Ekim’de belirli yeni hibrit binek araçların ithalatına yönelik başlattığı ayrı korunma soruşturmasına da değindi. Bakan, olası önlemler değerlendirilirken Türkiye ile AB’nin ortak üretim ve tedarik ağlarının dikkate alınmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi